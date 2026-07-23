El fútbol uruguayo y argentino está de luto por la muerte de Bruno Betancor, delantero de 22 años, quien falleció a causa de un paro cardiorrespiratorio, según confirmó su club, Deportivo Italiano. La noticia fue divulgada pocos días después de que el jugador viajara a Buenos Aires para buscar una oportunidad en el fútbol argentino, informó Clarín.

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El joven futbolista se encontraba realizando una prueba deportiva en Deportivo Riestra, en un intento por continuar su carrera profesional, cuando su nombre comenzó a sonar en medios argentinos por un episodio ocurrido durante ese proceso.

¿Quién era Bruno Betancor?

Betancor se formó en las divisiones inferiores de Fénix, de Uruguay, y posteriormente tuvo pasos por clubes como Peñarol, Al Ain y otras instituciones, construyendo una trayectoria que lo llevó a buscar una nueva oportunidad en Argentina.

Según detalló Clarín, días antes de su fallecimiento el delantero había viajado a Buenos Aires para presentarse a una prueba con Deportivo Riestra.

Qué pasó con Bruno Betancor durante su prueba en Argentina

El diario argentino Clarín recordó que, durante ese periodo de prueba, cámaras de seguridad registraron un incidente relacionado con elementos de indumentaria deportiva que no le pertenecían.

De acuerdo con ese medio, la situación fue resuelta luego de que el futbolista pagara el valor de los artículos, sin que se presentara una denuncia penal por lo ocurrido.

Pocos días después de ese episodio se confirmó el fallecimiento del jugador por un paro cardiorrespiratorio, una noticia que provocó múltiples mensajes de condolencias en el fútbol uruguayo y argentino.

Deportivo Italiano expresó su pesar por la muerte del delantero y envió un mensaje de solidaridad a sus familiares y seres queridos, mientras distintas instituciones deportivas lamentaron la partida de un futbolista que, con apenas 22 años, seguía luchando por consolidar su carrera profesional.

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