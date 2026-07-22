Boca Juniors encendió las alarmas entre sus aficionados luego de publicar el parte médico oficial de su plantel profesional, en el que confirmó que cinco jugadores presentan diferentes lesiones justo cuando comienza una nueva temporada del fútbol argentino.

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El informe fue divulgado por el club a través de sus canales oficiales e incluye las situaciones médicas de Brian Lozano, Milton Giménez, Carlos Palacios, Adam Bareiro y Tomás Belmonte, quienes permanecen bajo seguimiento del cuerpo médico.

¿Qué lesiones tienen los jugadores de Boca?

Según el reporte entregado por Boca Juniors, este es el estado de cada futbolista:

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Brian Lozano: distensión del músculo semimembranoso izquierdo.

distensión del músculo semimembranoso izquierdo. Milton Giménez: lesión grado II del músculo aductor derecho.

lesión grado II del músculo aductor derecho. Carlos Palacios: sobrecarga del músculo pectíneo derecho.

sobrecarga del músculo pectíneo derecho. Adam Bareiro: discopatía lumbar.

discopatía lumbar. Tomás Belmonte: esguince leve de tobillo.

Cada uno de los jugadores continuará con el tratamiento y la recuperación indicada por el departamento médico, mientras el cuerpo técnico evalúa cuándo podrán regresar a la competencia.

#ParteMédico Leandro Lozano: Distensión del músculo semimembranoso izquierdo. Milton Giménez: Lesión grado II del músculo aductor derecho. Carlos Palacios: Sobrecarga del músculo pectíneo derecho. Adam Bareiro: Discopatía lumbar. Tomás Belmonte: Esguince leve de tobillo… pic.twitter.com/5NDYPKZ5Mt — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) July 22, 2026

Preocupación por el inicio de la temporada

La publicación del parte médico provocó preocupación entre los hinchas de Boca, ya que varias de las lesiones afectan a futbolistas que podrían tener protagonismo en el arranque del campeonato.

Aunque el club no informó tiempos estimados de recuperación para cada caso, las molestias musculares y físicas obligarán al cuerpo técnico a evaluar alternativas para conformar el equipo en los próximos compromisos oficiales.

Las bajas de Milton Giménez, Carlos Palacios, Adam Bareiro, Brian Lozano y Tomás Belmonte representan un reto para Boca Juniors en el inicio del torneo, mientras el departamento médico trabaja para recuperar a los futbolistas lo antes posible.