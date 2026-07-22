La carrera de Guillermo Ochoa llegó a su fin. El histórico arquero mexicano anunció su retiro del fútbol profesional, poniendo punto final a una trayectoria de más de dos décadas en la élite, en la que se consolidó como uno de los referentes del arco en su país y una figura recurrente en los Mundiales.

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Ochoa, conocido popularmente como ‘Memo’, debutó como profesional en 2004 con el Club América, equipo en el que rápidamente se ganó un lugar como titular gracias a sus reflejos y seguridad bajo los tres palos.

Acá, el anuncio que hizo:

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Trayectoria de ‘Memo’ Ochoa

Desde sus primeros años mostró condiciones que lo llevaron a ser considerado una de las grandes promesas del fútbol mexicano.

Su salto al fútbol europeo se dio en 2011, cuando fichó por el Ajaccio de Francia. Posteriormente, tuvo pasos por clubes como Málaga en España, Standard de Lieja en Bélgica, Granada en LaLiga, Napoli en Italia (aunque con menor protagonismo), además de experiencias en Portugal y otras ligas.

A lo largo de su carrera, alternó etapas en el exterior con regresos al América, club en el que también levantó títulos locales.

Sin embargo, el mayor reconocimiento para Ochoa llegó con la selección de México. Fue convocado a seis Copas del Mundo, un logro reservado para muy pocos futbolistas en la historia.

Aunque no siempre fue titular en sus primeras participaciones, terminó convirtiéndose en el arquero indiscutido del equipo nacional durante varios ciclos mundialistas.

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Sus actuaciones más recordadas se dieron en el Mundial de Brasil 2014, donde fue figura en el empate sin goles frente a Brasil, con atajadas que dieron la vuelta al mundo, y en Rusia 2018, donde volvió a destacarse con intervenciones clave. Gracias a ese rendimiento, se ganó el respeto internacional y el reconocimiento de aficionados y expertos.

Además de los Mundiales, Ochoa disputó múltiples ediciones de la Copa Oro y otros torneos con México, superando los 100 partidos internacionales y siendo capitán en varias ocasiones. Su liderazgo y experiencia lo convirtieron en una pieza fundamental dentro del vestuario.

En cuanto a títulos, ganó ligas y copas en México, además de trofeos internacionales como la Copa Oro con su selección. Aunque su carrera en Europa no estuvo marcada por grandes conquistas colectivas, sí dejó actuaciones individuales destacadas que reforzaron su reputación.

El retiro de Ochoa marca el final de una era para el fútbol mexicano. Su legado queda en la memoria de los hinchas, especialmente por sus actuaciones en los escenarios más exigentes del fútbol mundial, donde supo responder con seguridad y carácter.

Con su salida, México pierde a uno de los arqueros más emblemáticos de su historia reciente, un jugador que supo mantenerse vigente durante años y competir al más alto nivel en distintas ligas y competiciones.

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