Tras la eliminación de México en los octavos de final del Mundial 2026 ante Inglaterra (derrota 3-2), Javier Aguirre confirmó su salida como director técnico del ‘Tri’ y dio paso a Rafael Márquez como su sucesor al frente del combinado nacional. El cambio se produce conforme al plan trazado por la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) desde hace meses.

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Márquez, quien fungió como auxiliar técnico de Aguirre durante el proceso mundialista, asumirá el cargo principal para el ciclo 2026-2030, con el objetivo principal de preparar al equipo para la Copa del Mundo de 2030.

Rafael Márquez Álvarez, conocido como “El Káiser”, es una de las mayores leyendas del fútbol mexicano. Como jugador, acumuló más de 140 partidos con la Selección Mexicana y brilló en Europa, especialmente con el FC Barcelona, donde ganó múltiples títulos, incluyendo la Champions League.

Después de su retiro, acumuló experiencia como entrenador en el Barcelona Atlétic (2022-2024) antes de integrarse al cuerpo técnico del ‘Tri’ en julio de 2024 como asistente de Javier Aguirre.

Durante su etapa como auxiliar, México logró títulos importantes como la Concacaf Nations League 2025 y la Copa Oro 2025. En el Mundial 2026, el equipo llegó a octavos de final con una sólida defensa, aunque cayó ante Inglaterra. Al parecer, Márquez ya tenía un acuerdo previo para asumir el rol de DT principal una vez concluyera el ciclo de Aguirre.

En conferencia de prensa posterior al partido contra Inglaterra, Aguirre ratificó su salida: “Sé con certeza que este fue mi último partido como entrenador de la Selección Mexicana”. El “Vasco” agradeció a la afición y a los jugadores, dejando claro que el relevo estaba planeado.

La FMF ha destacado que el proceso busca dar continuidad a lo construido, con énfasis en la juventud y en revertir los históricos tropiezos en fases finales de torneos internacionales. Márquez iniciaría funciones formales en las próximas fechas FIFA, probablemente en septiembre.

Márquez deberá consolidar el proyecto rumbo a 2030, clasificar sin problemas y aspirar a avanzar más allá de los octavos, algo que México no ha logrado consistentemente en los últimos Mundiales.

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