La Copa Mundial de Fútbol de 2026 sigue dejando historias dignas de guion cinematográfico, y la más reciente tiene como protagonista al guardameta paraguayo Orlando Daniel Gill Noldín.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Portugal se derrumba luego de eliminación del Mundial; otra ficha clave se va junto a Cristiano)

Luego de convertirse en una de las murallas más infranqueables del certamen, la cadena británica BBC encendió las alarmas del mercado de pases al revelar que el mismísimo Manchester United está sumamente interesado en fichar al arquero de 26 años.

El jugador, cuyos derechos económicos pertenecen en un 50 % al club argentino San Lorenzo de Almagro, pasó en cuestión de semanas de pelear un puesto en el fútbol sudamericano a estar en la agenda de la élite de la Premier League inglesa, en una transferencia que los medios internacionales ya tasan en cerca de 10 millones de dólares.

Lee También

🚨🇵🇾 𝗡𝗢𝗧𝗜𝗖𝗜𝗔: Manchester United estaria MUY INTERESADO en fichar al portero Paraguayo, jugador del San Lorenzo, Orlando Gill (26). El club Argentino estaria dispuesto a negociar su salida de £5M a £8M. [BBC Sport] pic.twitter.com/4TTXiLs8xY — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) July 7, 2026

La espectacular vitrina que significó la Copa del Mundo para Gill no fue casualidad. Bajo la dirección técnica de Gustavo Alfaro, Paraguay avanzó con paso firme, y Gill se erigió como una de las figuras más determinantes del torneo gracias a un rendimiento de menos a más que encandiló a los cazatalentos del planeta.

El punto de quiebre para el arquero de 1,99 metros de estatura ocurrió en los dieciseisavos de final. En un partido épico, Paraguay eliminó a la poderosa selección de Alemania, y Gill fue galardonado como el MVP del compromiso. Durante los 120 minutos aguantó el asedio teutón y, en la tanda de penales, se convirtió en gigante al detener los disparos de figuras como Kai Havertz y Nick Woltemade.

Su racha de oro no terminó ahí. En los octavos de final frente a Francia, el guaraní volvió a quedarse con el premio MVP de la Fifa a pesar de la eliminación de su país (1-0). Gill desesperó a atacantes de la talla de Kylian Mbappé con atajadas monumentales y dobles intervenciones en una misma jugada. De hecho, los galos solo pudieron vencerlo mediante un tiro penal ejecutado por el propio Mbappé en el minuto 70.

En total, Orlando Gill cerró su participación mundialista con estadísticas de élite: cinco partidos jugados, 23 atajadas clave, dos vallas invictas y dos penales contenidos. “No hay una oferta formal. En el contrato hay una cláusula y ya dependerá del club si quiere aceptarla o no. Si es para bien, estaría bueno hacerlo”, afirmó con humildad el arquero paraguayo al ser consultado sobre el rumor que lo vincula al Manchester United.

Historia de vida de Orlando Gill

El presente de Gill contrasta profundamente con sus inicios. Detrás de sus imponentes reflejos y de su apodo de “el Courtois paraguayo”, se esconde un relato de superación extrema.

Hace unos años, la situación económica de su familia era tan delicada que, junto a su esposa, tuvo que vender absolutamente todo —incluyendo sus botines y su camiseta de la Selección Sub-20— para poder costear los tratamientos médicos de su hijo enfermo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Creer Group (@creer.group)

A nivel de clubes la situación tampoco fue fácil. Llegó a San Lorenzo a inicios de 2024 procedente del ascenso de su país, pero pasó meses sin poder jugar en Primera División debido a la falta de cupo de extranjeros, teniendo que ganarse el lugar desde el equipo de reserva.

Hoy, con la frente en alto y el reconocimiento de la Fifa, Gill espera en casa mientras la dirigencia del “Ciclón” de Boedo analiza los sondeos de Inglaterra e Italia. El Manchester United busca aumentar la competencia bajo los tres palos de Old Trafford, y el nombre del héroe guaraní encabeza la lista de deseos en Europa.

* Pulzo.com se escribe con Z