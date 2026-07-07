Cuando parecía que el campeón del mundo estaba al borde de la eliminación, Argentina sacó su jerarquía y remontó un partido que parecía perdido. La Albiceleste venció 3-2 a Egipto en los octavos de final del Mundial 2026, luego de estar dos goles abajo y de que Lionel Messi desperdiciara un penal.

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(Vea también: Sorpresa en el Mundial: Messi erró un penal y Egipto mantuvo la ventaja sobre Argentina)

El encuentro, disputado en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, terminó convirtiéndose en uno de los más emocionantes de la Copa del Mundo.

Egipto sorprendió y puso contra las cuerdas al campeón

La selección africana golpeó primero con un cabezazo de Yasser Ibrahim sobre el minuto 15 y amplió la diferencia gracias a Mostafa Ziko.

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El panorama para Argentina se complicó aún más cuando Messi no pudo convertir desde el punto penal, manteniendo la ventaja egipcia en un momento decisivo del compromiso.

ENZO APARECIÓ PARA EL 3 A 2 Sobre el final, Enzo Fernández marcó el 3 a 2 para Argentina ante Egipto por los octavos de final de la Copa mundial de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/gSML2Jiqyd — DSPORTS (@DSports) July 7, 2026

Tres goles en el cierre cambiaron la historia

Lejos de rendirse, el equipo argentino reaccionó en el tramo final del encuentro. Cristian Romero descontó al minuto 79, Messi se reivindicó con el empate al 83 y, cuando todo apuntaba al tiempo extra, Enzo Fernández apareció en el 90+2 para marcar el gol de la clasificación.

La remontada desató la celebración de los jugadores y de los miles de aficionados argentinos presentes en Atlanta.

Con la victoria, la vigente campeona del mundo avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026. Su próximo rival saldrá del enfrentamiento entre Colombia y Suiza.

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