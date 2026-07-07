Uno de los momentos más inesperados del duelo entre Argentina y Egipto en el Mundial 2026 tuvo como protagonista a Lionel Messi. El capitán de la Albiceleste falló un penalti cuando su equipo buscaba igualar el marcador, manteniendo la ventaja egipcia en un partido de máxima tensión.

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La acción dejó a Argentina con la obligación de remontar para seguir con vida en la defensa del título conseguido en la pasada Copa del Mundo.

Egipto sorprendió con el primer gol del partido

El conjunto africano tomó la ventaja gracias a un gol de Yasser Ibrahim, resultado que puso contra las cuerdas al vigente campeón del mundo en el compromiso disputado en Atlanta.

Con Mohamed Salah como una de sus principales figuras, Egipto logró sostener la diferencia mientras Argentina buscaba reaccionar.

El penal errado de Messi cambió el rumbo del encuentro

La oportunidad más clara para empatar llegó desde el punto penal, pero Messi no consiguió convertir, desatando la sorpresa entre los aficionados presentes y en las redes sociales.

El fallo del capitán argentino se convirtió de inmediato en una de las imágenes más comentadas del partido, debido a la importancia del momento y al contexto de una fase de eliminación directa.

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