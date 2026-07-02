El capitán de la Selección Argentina pasó por un control de seguridad antes de viajar para el duelo contra Cabo Verde en el Mundial 2026. Un momento protagonizado por Cristian Romero terminó robándose las miradas.

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Antes de emprender su viaje de Miami a Dallas para disputar los dieciseisavos de final del Mundial 2026, la Selección Argentina tuvo que someterse a un riguroso control de seguridad en Estados Unidos.

Entre los jugadores inspeccionados estuvo Lionel Messi, quien fue captado por las cámaras mientras cumplía el protocolo junto al resto de la delegación albiceleste.

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Messi pasó por detector de metales

El capitán argentino, al igual que sus compañeros, debió permanecer sentado durante parte de la revisión y luego atravesar un detector de metales antes de abordar el vuelo hacia el siguiente destino del equipo.

Las imágenes muestran que el procedimiento se desarrolló con normalidad, aunque hubo un momento que despertó la reacción del máximo referente de la Albiceleste.

😂 La reacción de Messi tras revisarlo con un detector de metales a su llegada pic.twitter.com/S3XQ1j1uZD — Som I Serem FCB (@Somhiseremfcb) July 2, 2026

Un objeto de Cristian Romero provocó las risas de Messi

Durante la inspección, el personal de seguridad incautó un encendedor de chispa que llevaba el defensor Cristian “Cuti” Romero.

Al presenciar la situación, Lionel Messi no pudo contener la risa y terminó estallando en carcajadas, una escena que rápidamente comenzó a circular entre los aficionados.

😂 La reacción de Messi tras revisarlo con un detector de metales a su llegada pic.twitter.com/S3XQ1j1uZD — Som I Serem FCB (@Somhiseremfcb) July 2, 2026

Argentina enfrentará este viernes 3 de julio a Cabo Verde por un lugar en los octavos de final del Mundial 2026. El ganador de la serie se medirá con el vencedor del cruce entre Australia y Egipto

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