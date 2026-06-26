Por: El Colombiano

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Solo dos futbolistas han marcado triplete en el Mundial 2026. De los 181 goles anotados en lo que va de la Copa del Mundo, seis fueron conseguidos por dos hombres. El primero lo consiguió Lionel Messi el 16 de junio pasado, cuando Argentina venció 3-0 a Argelia. El otro lo consiguió este viernes el futbolista francés Ousmane Demebelé en el triunfo –parcial–, 1-3 de Francia contra Noruega.

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¿Cuántos goles lleva Demebelé en el Mundial 2026?

‘El Mosquito’, vigente ganador del Balón de Oro y potencial candidato a quedarse de nuevo con ese galardón individual, fue la figura del seleccionado francés en su último partido de la fase de grupos del Mundial. El extremo, nacido hace 29 años en Vernon, Francia, abrió el marcador cuando iban 7 minutos del primer tiempo.

La mayor virtud de Dembelé es su impredecibilidad. Ousmane es uno de los pocos futbolistas que tienen la misma habilidad en los dos pies. Él mismo, incluso, ha manifestado que no sabe si es diestro o zurdo. En la primera anotación contra Noruega mostró ese atributo. Dentro del área, enganchó hacia un lado y el otro. Pareció que iba a patear con la izquierda, pero lo hizo con la diestra. Celebró con emoción.

Un par de minutos después hizo lo mismo. Otro punto fuerte del extremo galo es su pegada de media distancia. Por lo general, le gusta llegar al área para definir. Sin embargo, cuando las defensas son densas, busca el arco desde afuera. En Boston lo hizo cuando el cronómetro marcaba 19 minutos. Pateó de zurda, con fuerza. El balón entró. Festejó con Mbappé, su cómplice y competencia: ambos son los goleadores del elenco galo en esta Copa del Mundo.

LA PELOTA PARA LA CASA DEL MOSQUITO, HAT-TRICK DE DEMBÉLÉ Tres tiros de Ousmane, tres goles para Francia y los Galos vencen por 3-1 a Noruega en poco más de media hora de partido.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/lj09bkbWts — DSPORTS (@DSports) June 26, 2026

Dembelé llegó a cuatro tantos en Norteamérica 2026 cuando iban 31 minutos. De nuevo pateó de zurda, buscando el ángulo del rival. Esta vez no fue desde afuera del área, sino en la zona de definición. Su festejo fue mesurado: mostró los tres dedos de la mano derecha, se los contó y después corrió a abrazar a sus compañeros en una esquina del estadio.

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¿Cuántos equipos han terminado con puntaje perfecto en la fase de grupos?

Francia, que también contó con el festejo de Désire Doué, terminó primera del Grupo I con 9 puntos. Hasta el momento, solo dos equipos han logrado puntaje perfecto en la primera ronda del Mundial de Norteamérica: el seleccionado galo, que no tuvo a Didier Deschamps en el banco porque está en París tras la muerte de su madre; y la Selección de México.

Los franceses esperan rival para los 16avos de final. Por el momento, solo se sabe que jugarán el próximo 30 de junio, en el estadio de Nueva York, desde las 4:00 p.m. (hora de Colombia), en una ronda que, en teoría, deberían superar sin mayor problema.

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