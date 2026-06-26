Por: Noticiero 90 minutos

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La Selección Colombia ya conoce la indumentaria que utilizará para enfrentar a Portugal en el partido que definirá el liderato del Grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La FIFA confirmó la combinación oficial de uniformes para este compromiso, en el que la ‘tricolor’ buscará cerrar la fase de grupos con una actuación que le permita llegar con confianza a la ronda de eliminación directa.

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El encuentro se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami y enfrentará a dos selecciones que llegan con opciones de quedarse con el primer lugar del grupo. Colombia suma seis puntos tras vencer a Uzbekistán y a República Democrática del Congo. Mientras que Portugal necesita un triunfo para superar a los dirigidos por Néstor Lorenzo.

Así vestirá la Selección Colombia

Para este compromiso, Colombia utilizará su tradicional camiseta amarilla, acompañada de pantaloneta azul y medias blancas, una combinación que ya había sido definida por la FIFA antes del inicio del torneo para garantizar el contraste con el uniforme de Portugal.

Por su parte, el arquero colombiano vestirá completamente de color gris, una variación respecto a los uniformes utilizados en las dos primeras jornadas de la fase de grupos.

Portugal, entre tanto, jugará con su uniforme principal: camiseta roja con detalles verdes, pantaloneta verde y medias rojas, los colores tradicionales de la selección europea.

Colombia usó tres combinaciones distintas

El partido frente a Portugal será la tercera combinación diferente que utilice la Tricolor durante la fase de grupos. En el debut ante Uzbekistán sorprendió al vestir el uniforme alternativo de color azul.

Mientras que frente a República Democrática del Congo jugó con camiseta amarilla, pantaloneta blanca y medias rojas.

Ahora, para el cierre de la primera fase, volverá a lucir la camiseta amarilla, aunque con pantaloneta azul y medias blancas.

Un partido clave para el liderato

Más allá del uniforme, el objetivo de Colombia será terminar como líder del Grupo K. Un empate le bastará para conservar la primera posición, mientras que Portugal necesita la victoria para desplazar a la selección colombiana de la cima.

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