Debido al nivel en el Mundial y lo que presentaron los jugadores en las últimas temporadas, varios equipos se han fijado en ellos, por lo que en plena competencia y pensando en lo que se viene se pueden dar movimientos muy interesantes.

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Es más, uno de los que llama la atención es Álvaro Montero, guardameta de la Selección Colombia y Vélez Sarsfield de Argentina, quien aprovecharía su buen momento más la lesión de un colega para dar un salto importante en su carrera.

Según informó César Luis Merlo en las últimas horas, todo está listo para que el guardameta colombiano llegue a Boca Juniors de Argentina, uno de los equipos más importantes y reconocidos, no solo del continente, sino del mundo.

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Tal como comentó el periodista argentino, en la noche de este jueves se llegó a un acuerdo para que Boca le compre a Vélez el pase y se firme un contrato por los próximos cuatro años.

🚨💣Álvaro Montero jugará en Boca.

*️⃣Ya hay acuerdo para comprarle el pase a Vélez y que el arquero firme un contrato por 4 años.

ℹ️Con @PSierraR #TratoHecho pic.twitter.com/EQnMjofS2Z — César Luis Merlo (@CLMerlo) June 26, 2026

De esta manera, a falta de confirmación oficial, el guardameta colombiano, que pasó por Millonarios y Tolima, entre otros, jugará en la mítica Bombonera, uno de los estadios más reconocidos del mundo.

Cabe destacar que Montero fue uno de los mejores arqueros de la Liga Argentina en el último semestre, destacando que fue titular en 17 encuentros, atajó 3.9 balones por partido, hizo 67 tapadas en total y fue uno de los mejores del año.

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Por lo pronto, Montero se mantiene concentrado y enfocado en el Mundial 2026, recordando que es el segundo arquero de la Selección Colombia por detrás de Camilo Vargas, que es el titular en el combinado nacional.

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