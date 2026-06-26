Por: Canal Uno

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Mientras acompañaba a la Selección Colombia en el Mundial que se disputa en México, María del Pilar Rubio, madre del futbolista James Rodríguez, vivió un momento de angustia tras ser víctima de un robo. El hecho ocurrió el pasado miércoles y, además de perder su teléfono celular, también quedó sin acceso a su cuenta de Instagram.

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La situación fue dada a conocer inicialmente por el periodista César Sumoza, quien aseguró a través de sus redes sociales que el hurto del dispositivo había provocado que María del Pilar no pudiera ingresar a su perfil en la plataforma, noticia que rápidamente llamó la atención de los seguidores del capitán de la ‘Tricolor’.

Posteriormente, la propia María del Pilar Rubio se pronunció mediante una nota de voz para explicar cómo avanza la situación. Allí contó que ya había adquirido un nuevo teléfono celular y que logró recuperar la mayoría de las aplicaciones que utilizaba habitualmente. Sin embargo, reconoció que hasta ese momento seguía sin poder acceder a su cuenta de Instagram.

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Aunque el incidente generó múltiples reacciones en redes sociales, por ahora no se conocen mayores detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el robo ni si las autoridades adelantan alguna investigación relacionada con el caso.

Al parecer, María del Pilar pudo recuperar el acceso a su cuenta, pues desde allí se han visto recurrentes publicaciones compartiendo información sobre los desaparecidos en Venezuela luego de los trágicos sismos ocurridos el pasado miércoles 24 de junio.



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