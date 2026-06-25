Por: Caracol Televisión

Encuentre acá en Caracol Televisión todo sobre nuestras telenovelas y series, lo mejor de los realities del momento, lo que sucede con los artistas y más contenido de entretenimiento. Visitar sitio

Juana Valentina volvió a ser noticia en redes sociales debido a una situación familiar que compartió con sus seguidores. Esto ocurrió mientras el futbolista se encuentra concentrado en la participación de la Selección Colombia en el Mundial de Fútbol 2026, que se disputa en México, Estados Unidos y Canadá.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Revelan nombre de la persona que puso tutela a James Rodríguez y a Luis Díaz por falso video)

Aunque la joven no ha viajado para acompañar a su hermano en cada uno de los compromisos deportivos del torneo, sí ha seguido de cerca el desempeño del equipo nacional a través de la televisión. Sin embargo, en los últimos días llamó la atención por una publicación relacionada con la salud de sus hijos.

¿Qué le pasó a los hijos de hermana de James Rodríguez durante el Mundial 2026?

Recientemente, la figura pública informó que sus gemelos presentaron algunos problemas de salud asociados a cambios climáticos. Según explicó en sus redes sociales, la situación le impidió descansar con normalidad durante una noche debido a los cuidados que requirieron los menores.

Lee También

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Juana Valentina. (@juanavalentina)

A través de una historia publicada en su cuenta, compartió una imagen acompañada del mensaje:

“Esta era yo ayer a las 12:00 de la noche. A los gemelos los cambios de clima les dan alergias y tos alérgica, entonces toca nebulizarlos”.

La publicación provocó reacciones entre sus seguidores, quienes siguieron atentos a las actualizaciones sobre el estado de salud de los menores.

No obstante, posteriormente dio a conocer que la situación se encontraba bajo control y que los niños permanecían estables. De esta manera, la preocupación inicial fue reemplazada por mensajes relacionados con una celebración familiar.

Mira también: Daniela Ospina apareció con exnovia de James Rodríguez en evento: se ven muy unidas

De hecho, este 24 de junio, la joven mostró detalles de la fiesta organizada para celebrar el cumpleaños de sus hijos, Israel e Isaac. A través de varias publicaciones compartió imágenes de la decoración y algunos momentos del evento.

Según se pudo observar, la temática elegida estuvo inspirada en la serie infantil ‘Paw Patrol’. Además, el espacio contó con elementos decorativos en colores azules y rojos, presentes en diferentes áreas de la celebración.

Mira también: James Rodríguez y Lucho Díaz enfrentan lío legal en Colombia antes del partido contra Congo

Las reacciones por parte de sus admiradores, amigos y seres cercanos no se hicieron esperar, pues felicitaron a los menores por una nueva vuelta al sol.

Mientras tanto, James continúa concentrado en los compromisos deportivos del Mundial 2026 junto a ‘La Tricolor’.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.