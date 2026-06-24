El triunfo de Colombia sobre República Democrática del Congo dejó una imagen especial que no apareció en la transmisión oficial. Al finalizar el encuentro, James Rodríguez y Juan Fernando Quintero se acercaron a saludar a José Néstor Pékerman, el entrenador que marcó una de las etapas más exitosas en la historia reciente de la Selección Colombia.
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El momento fue captado por Iván Ramiro Córdoba y posteriormente difundido en la red social X por el periodista Pipe Sierra. En las imágenes se observa a los dos futbolistas abrazando afectuosamente al técnico argentino, quien se encontraba sobre el terreno de juego una vez terminó el compromiso.
La escena despertó nostalgia entre los aficionados colombianos, pues tanto James como Quintero fueron dos de los jugadores que alcanzaron su mejor nivel con la camiseta de la selección bajo la dirección de Pékerman.
El gesto también evidenció la cercanía y el respeto que mantienen varios integrantes de la actual generación de futbolistas hacia el estratega argentino, considerado por muchos como uno de los técnicos más importantes en la historia del fútbol colombiano.
Las imágenes rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, donde numerosos usuarios destacaron el emotivo reencuentro entre los jugadores y el entrenador que los acompañó en algunos de los momentos más recordados de sus carreras deportivas.
🚨 El abrazo de James Rodríguez y JuanFer Quintero a José Néstor Pekerman 🇨🇴
🎥 Iván Ramiro Córdoba pic.twitter.com/g4gUyKHVrN
— Pipe Sierra (@PSierraR) June 24, 2026
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