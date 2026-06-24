El triunfo de Colombia sobre República Democrática del Congo dejó una imagen especial que no apareció en la transmisión oficial. Al finalizar el encuentro, James Rodríguez y Juan Fernando Quintero se acercaron a saludar a José Néstor Pékerman, el entrenador que marcó una de las etapas más exitosas en la historia reciente de la Selección Colombia.

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El momento fue captado por Iván Ramiro Córdoba y posteriormente difundido en la red social X por el periodista Pipe Sierra. En las imágenes se observa a los dos futbolistas abrazando afectuosamente al técnico argentino, quien se encontraba sobre el terreno de juego una vez terminó el compromiso.

La escena despertó nostalgia entre los aficionados colombianos, pues tanto James como Quintero fueron dos de los jugadores que alcanzaron su mejor nivel con la camiseta de la selección bajo la dirección de Pékerman.

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El gesto también evidenció la cercanía y el respeto que mantienen varios integrantes de la actual generación de futbolistas hacia el estratega argentino, considerado por muchos como uno de los técnicos más importantes en la historia del fútbol colombiano.

Las imágenes rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, donde numerosos usuarios destacaron el emotivo reencuentro entre los jugadores y el entrenador que los acompañó en algunos de los momentos más recordados de sus carreras deportivas.

🚨 El abrazo de James Rodríguez y JuanFer Quintero a José Néstor Pekerman 🇨🇴 🎥 Iván Ramiro Córdoba pic.twitter.com/g4gUyKHVrN — Pipe Sierra (@PSierraR) June 24, 2026

¿Quién es José Néstor Pékerman? José Néstor Pékerman es uno de los entrenadores más importantes en la historia de la Selección Colombia. El técnico argentino asumió el cargo en 2012, cuando el combinado nacional atravesaba dificultades para clasificar a los mundiales, y consiguió devolverlo a la élite del fútbol internacional. Bajo su dirección, Colombia obtuvo el cupo al Mundial de Brasil 2014, poniendo fin a una ausencia de 16 años en la máxima cita del fútbol. En ese torneo, la Tricolor alcanzó por primera vez los cuartos de final y dejó actuaciones memorables de jugadores como James Rodríguez, quien terminó como goleador de la competición. El estratega también condujo al equipo al Mundial de Rusia 2018, consolidando una generación que contó con figuras como Juan Fernando Quintero, David Ospina, Radamel Falcao García y el propio James. Durante su ciclo, la selección se caracterizó por un estilo de juego ofensivo y por recuperar protagonismo en el panorama internacional. Antes de llegar a Colombia, Pékerman construyó una destacada trayectoria con las selecciones juveniles de Argentina, país con el que conquistó tres títulos mundiales sub-20. Además, dirigió a la selección absoluta argentina en el Mundial de Alemania 2006. Por los resultados obtenidos y la huella que dejó en varias generaciones de futbolistas, el entrenador argentino conserva un gran reconocimiento entre los aficionados colombianos, quienes aún lo consideran una de las figuras más influyentes en la historia reciente del fútbol nacional.

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