Por: El Colombiano

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La última curva lo privó de la victoria, es algo que duele, más cuando el fin de semana estuvo lleno de buenas noticias, récord de pista, ‘pole position’ y un desempeño brillante, pero al final, el colombiano David Alonso tuvo que conformarse con el segundo lugar en Gran Premio de Chequia, novena fecha del Moto2.

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Nada qué reclamar y mucho por aprender, seguro con eso se quedará el piloto colombiano quien al terminar la competencia se mostró bastante exhausto ante las cámaras de la transmisión de la competencia.

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El español Iván Ortolá fue el ganador, mientras que Alonso cruzó en el segundo lugar y Filip Salac fue tercero, completando así el podio del Gran Premio de Chequia en el que el colombiano había salido desde la pole position.

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“Estoy súper cansado, pero feliz de estar en el podio. Como piloto siempre se quiere algo más, pero en esta temporada hay que aceptar lo que llega. Mi objetivo era liderar la carrera y lo hice desde el principio hasta el final, pero no la pude sostener”, comentó Alonso en la transmisión oficial, antes de subir al podio.

El piloto colombiano sumó 20 puntos y ahora es quinto con 91 puntos acumulados, en la clasificación que lidera Manuel González con 165, seguido por Izan Guevara con 115 y Celestino Vietti con 109, en la cuarta casilla aparece Senna Agius con 107.

👀 @18ManuGonzalez is in control of the championship standings with Alonso moving up to 5th #CzechGP 🇨🇿 pic.twitter.com/MijKKm1xVd — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 21, 2026

Alonso, quien en la temporada 2025, su primera en Moto2 logró cinco podios con una victoria en Hungría, espera este año seguir mejorando su desempeño en la categoría que le puede dar el salto a MotoGP, su gran anhelo.

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La próxima cita para Moto2 será el siguiente fin de semana, 26-28 de junio en el Gran Premio de Países Bajos, en la décima salida de las 22 que componen el calendario de Moto2 en este 2026.

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