Por: El Colombiano

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El partido entre Colombia y Uzbekistán dejó grabado uno de los momentos curiosos en el Mundial 2026; este ocurrió al minuto 33 cuando el defensa Abdukodir Khusanov fue a cortar el avance de Luis Díaz. En esa acción, el jugador del Manchester City se llevó por delante a un camarógrafo, a quien le ofreció disculpas con un detalle.

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En el intento por detener al extremo del Bayern Múnich, el defensor uzbeko se barrió con fuerza y tumbó a Díaz, sin contar con que también arrolló a quien venía acompañando la jugada con su cámara. El momento quedó registrado en la transmisión oficial del encuentro.

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Tras el choque, el colombiano se paró luego de ser atendido y pudo terminar el partido. Esa suerte no la corrió el camarógrafo, quien, según imágenes grabadas por personas que estaban en el estadio, salió en ambulancia del Azteca. Algunos aficionados alcanzaron a aplaudirlo desde las graderías.

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Pese a que ni la organización ni el medio televisivo han emitido un reporte con el estado de salud del camarógrafo, lo que sí se supo es que recibió un detalle de Khusanov en modo de disculpas por lo ocurrido.

Se conoció a través de las redes sociales que el defensor uzbeko le envió una camiseta autografiada al lesionado camarógrafo con un mensaje especial: “lo siento”, escribió en inglés sobre la prenda.

Khusanov🇺🇿 le regaló una camiseta firmada al camarógrafo que resultó lesionado tras una acción de juego del central uzbeco en el partido ante Colombia. pic.twitter.com/9yULJ0gmiP — Fernando Palomo ESPN®️ (@fernandopalomo) June 18, 2026

Justamente, el choque entre Khusanov y Díaz representó el enfrentamiento entre los dos jugadores más caros en la cancha según el portal Transfermarkt. El defensor de 22 años está valorado en 50 millones de euros y es la venta más cara de un futbolista uzbeko, pues en el verano pasado fue fichado por el Manchester City a petición de Josep Guardiola por una cifra de 40 millones de euros.

El central le da un peso importante a la nómina dirigida por el campeón del mundo, Fabio Cannavaro, pues sin él, la plantilla de Uzbekistán sería la cuarta menor valorada de la copa del mundo.

Justamente, su seleccionador lo describió como una pieza clave dentro del plantel. “Es uno de los defensas más prometedores, es muy astuto y muy fuerte. Es inteligente y puede adaptarse a cualquier sistema, y eso lo vamos a aprovechar”, declaró Cannavaro previo al encuentro con los colombianos.

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