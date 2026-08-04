Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Johan Mojica, lateral izquierdo de la Selección Colombia, volvió a ser tema de conversación luego de responder a un seguidor en redes sociales que lo criticó abiertamente por su desempeño en el campo. Todo comenzó cuando el futbolista colombiano recibió un comentario en una de sus publicaciones, en el que un usuario le sugería, mediante un juego de palabras, hacer un curso de Word “para aprender a centrar”, en referencia a su capacidad para enviar centros en los partidos.

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Lejos de ignorar el mensaje, Mojica optó por intervenir y responder con ironía. El deportista aceptó el tono de la crítica, pero eligió trasladar el debate al terreno económico, señalando: “Siga centrando bien, que yo sigo facturando.” Con esa frase, el lateral dejó claro que, pese a las opiniones sobre su rendimiento deportivo, mantiene su estabilidad financiera gracias a su profesión.

La respuesta de Mojica provocó reacciones inmediatas y divididas entre los hinchas y usuarios en redes sociales. Según lo publicado por El Diario, mientras algunos consideraron que el futbolista tiene derecho a responder ante mensajes ofensivos, otros cuestionaron que haya hecho alusión a sus ingresos económicos como argumento en el intercambio digital. El episodio se sumó a las discusiones habituales entre deportistas y aficionados en torno al papel de las redes sociales como espacio de crítica y confrontación.

Este último cruce no ocurrió en un contexto menor. Mojica ha sido objeto de críticas recientes debido a su desempeño con la Selección Colombia durante el Mundial de 2026. Tras la eliminación del equipo, el lateral había salido en defensa tanto de su actuación como de la de sus compañeros, subrayando que Colombia solo recibió un gol en el tiempo reglamentario de los partidos, y que la labor del conjunto fue meritoria pese al resultado final. Mojica también resaltó el respaldo de los seguidores colombianos, intentando así matizar los señalamientos individuales.

No es la primera vez que el jugador se enfrenta directamente con aficionados. En enero de 2026, después de un partido con el Mallorca, Mojica descendió de su vehículo para dialogar con hinchas que lo abucheaban. En esa ocasión, buscó explicar que el fútbol tiene ciclos buenos y malos, y pidió respeto, aunque la conversación terminó subiendo de tono y circulando en redes sociales.

El más reciente episodio, si bien se limitó a un cruce digital, reavivó el debate sobre los alcances y límites de la crítica deportiva dirigida hacia figuras públicas, y sobre cómo los deportistas optan por responder o hacer frente a la presión y las provocaciones que surgen en espacios virtuales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué ocurrió entre Johan Mojica y un hincha en redes sociales?

Johan Mojica respondió a un comentario en sus redes sociales en el que un usuario le sugirió “aprender a centrar”. El lateral contestó irónicamente que él “sigue facturando”, lo que desencadenó opiniones divididas entre quienes apoyan su derecho a contestar y quienes cuestionan el uso de su situación económica como argumento.

¿Por qué Johan Mojica ha sido criticado por sus actuaciones en la Selección Colombia?

Johan Mojica ha enfrentado críticas por su rendimiento en la Selección Colombia durante el Mundial de 2026, especialmente tras la eliminación del equipo. Sin embargo, él ha defendido el trabajo colectivo y ha destacado el apoyo de la afición, afirmando que Colombia solo recibió un gol en el tiempo reglamentario, lo que a su juicio evidencia un desempeño notable.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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