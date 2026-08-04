Por: DIARIO DEL PEREIRA

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La llegada de David Ospina al Atlante, equipo mexicano conocido como los ‘Potros de Hierro’, estuvo marcada por altas expectativas debido a la reconocida trayectoria internacional del arquero colombiano. No obstante, apenas unos días después de su presentación oficial, una preocupación de salud puso en duda su futuro en el club. Una antigua lesión en el codo derecho, la misma que lo obligó a pasar por el quirófano en enero de 2023 mientras defendía los colores de Al-Nassr en Arabia Saudita, volvió a manifestarse durante el proceso de adaptación de Ospina en México. Esta situación llevó al futbolista a detener sus entrenamientos y viajar para ser examinado por el médico especialista responsable de su operación.

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El entrenador Miguel Herrera detalló que Ospina llegó al Atlante con una notable disposición para integrarse rápidamente a la disciplina del equipo. Sin embargo, los problemas físicos reaparecieron justo cuando tomaba ritmo con el plantel, lo que provocó una pausa obligada en su trabajo bajo los tres palos. "Está en duda si realmente va a ser jugador del Atlante", manifestó Herrera, enfatizando que la continuidad del guardameta no solo dependerá del diagnóstico médico sino también de la decisión personal del propio jugador sobre si desea o no seguir con su carrera profesional. Esta incertidumbre afecta tanto el futuro inmediato del arquero como la planeación deportiva del club.

En este escenario, Óscar Jiménez asumió la responsabilidad del arco principal del Atlante. Según palabras del técnico, Jiménez ha mostrado buen desempeño y actualmente ocupa el puesto de titular mientras se aguarda una resolución definitiva sobre la situación médica de Ospina. Además, Herrera dejó claro que, en caso de que el colombiano reciba el visto bueno de los médicos y exprese su deseo de continuar, tendrá la oportunidad de regresar, aunque deberá competir por el puesto con el guardameta mexicano, quien ha sabido aprovechar la oportunidad de jugar en la ausencia de Ospina.

El fichaje de Ospina fue anunciado como una de las apuestas más importantes del Atlante para el Torneo Apertura 2026, especialmente tras la culminación de su etapa con Atlético Nacional. Su contratación representaba un movimiento destacado coincidiendo con el retorno del club a la primera división del fútbol mexicano. Ahora, la decisión sobre su futuro está a la espera de los resultados médicos, mientras el club sigue pendiente de poder contar, o no, con el experimentado arquero para lo que resta de temporada.

¿Cuál es el estado actual de la lesión de David Ospina y qué consecuencias tiene para su permanencia en Atlante?

David Ospina suspendió los entrenamientos con Atlante debido a molestias en el codo derecho, lesión por la que ya había sido operado. Por ahora, el guardameta está en evaluación médica y su continuidad en el equipo dependerá de los resultados del examen y de su propia decisión sobre seguir jugando.

¿Quién es el reemplazo de David Ospina en el arco de Atlante mientras se define su situación?

Mientras se aclara el panorama de Ospina, Óscar Jiménez se desempeña como arquero titular del Atlante. El técnico Miguel Herrera afirmó que Jiménez ha respondido bien y ocupa la posición principal en expectativa de una posible reincorporación de Ospina si supera la revisión médica.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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