Por: DIARIO DEL PEREIRA

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La participación colombiana en natación clavados durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe celebrados en República Dominicana se destacó por alcanzar el subcampeonato en esta disciplina, de acuerdo con El Diario. La delegación logró un total de seis medallas de plata y una de bronce, consolidando un desempeño sobresaliente que únicamente fue superado por México, país que lideró la tabla general con nueve oros, una plata y cuatro bronces.

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Uno de los aspectos más notables para Colombia fue el aporte de los hermanos Uribe Bermúdez. Luis Felipe y Viviana, originarios de Risaralda, se convirtieron en protagonistas al sumar cuatro medallas importantes a la cuenta nacional. Luis Felipe obtuvo tres preseas de plata en diferentes pruebas: trampolín 1 metro masculino, trampolín 3 metros masculino y trampolín 3 metros sincronizado masculino, esta última junto a Sebastián Morales. Por su parte, Viviana brilló en el trampolín 3 metros sincronizado femenino acompañada por Daniela Zapata, consiguiendo también una medalla de plata para la delegación.

El significado de estos logros fue resaltado por Luis Felipe Uribe, quien expresó al Comité Olímpico Colombiano su satisfacción y orgullo: “Muy contento. Significa ver el resultado de tanto esfuerzo y sacrificio que hemos dado, que hemos dejado en cada entrenamiento y en el trampolín. El público pudo ver realmente el nivel que tenemos, que no es casualidad que estemos aquí y que sí podemos ser una potencia en este deporte”. Además, el atleta aprovechó para animar a las nuevas generaciones de deportistas a soñar y dedicarse al deporte, calificándolo como “lo más bonito que he podido tener en la vida”.

Viviana Uribe, en sus redes sociales, compartió un agradecimiento emotivo. Reconoció la gratitud por la oportunidad de competir y por la posibilidad de representar de nuevo los colores del país: “Gracias Dios. Gracias por la oportunidad de competir, por la fuerza para dar lo mejor de mí y por este hermoso resultado. Todo lo que soy y todo lo que logro es por tu gracia”.

El cierre de la competencia dejó además otros triunfos, con Daniela Zapata sumando una plata individual en trampolín 3 metros y la dupla conformada por Alejandro Solarte y Sebastián Villa obteniendo el bronce en plataforma 10 metros sincronizado masculino. La actuación de toda la delegación reafirma a Risaralda como uno de los semilleros más importantes para la natación clavados en Colombia y América Latina.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántas medallas ganó Colombia en natación clavados en los Juegos Centroamericanos y del Caribe?

Según El Diario, Colombia obtuvo en natación clavados seis medallas de plata y una de bronce durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe en República Dominicana, lo que le permitió alcanzar el subcampeonato en el medallero general, únicamente por detrás de México.

¿Quiénes fueron los deportistas colombianos más destacados en los clavados y qué pruebas ganaron medalla?

En información de El Diario, los hermanos risaraldenses Luis Felipe y Viviana Uribe destacaron por su aporte: Luis Felipe con tres platas en trampolín 1 metro masculino, trampolín 3 metros masculino y trampolín 3 metros sincronizado masculino junto a Sebastián Morales; Viviana con una plata en trampolín 3 metros sincronizado femenino junto a Daniela Zapata. Además, Daniela Zapata ganó plata en la prueba individual y Alejandro Solarte y Sebastián Villa sumaron un bronce en plataforma 10 metros sincronizado.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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