Por: Caracol TV

Compañía líder de televisión, radio y digital en Colombia. Visitar sitio

En la continuación de la fecha 2 de la Liga BetPlay II-2026, el partido que abrió la jornada dominical se llevó a cabo en el estadio de Montería. Allí, Jaguares y Atlético Nacional se enfrentaron y, en lo deportivo, la visita impuso condiciones y marcó la diferencia. Y es que, en tan solo 32 minutos, ya iba ganando 0-3, con goles de Marlos Moreno, Andrés Sarmiento y Alfredo Morelos.

Sigue a PULZO en Discover

Sin embargo, dicha fiesta del conjunto antioqueño se vio opacada por unos incidentes que se presentaron en las tribunas. Cuando se jugaba el minuto 38′, el árbitro detuvo el encuentro, luego de ser advertido de un tropel en la tribuna occidental. Según algunos reportes de la transmisión oficial, la situación se salió de control hasta el punto de que empezaron a lanzarse sillas.

Vea también: Alerta por estado de salud de legendario goleador de Colombia, hospitalizado de urgencia en Bogotá

Con el paso del tiempo, se tomaron nuevas decisiones. “Ambos equipos se van a los vestuarios; algunos hinchas, entre ellos niños, mujeres y familias enteras, que estaban ubicados en occidental, y que no tenían nada que ver con los disturbios, les permitieron ir y bajarse y entrar a la cancha para que no les pase nada”, añadió la periodista que se encontraba en planta baja.

Lee También

Fue así como, en la era de lo digital y la inmediatez, se conocieron los primeros videos de los hechos. A través de las redes sociales, revelaron qué aconteció en el estadio Jaraguay. En las publicaciones, se evidencian los enfrentamientos, las sillas volando y varias personas intentando escapar para no ser agredidos. Las autoridades hicieron hasta lo imposible por controlar todo.

Vea también: Clubes grandes y pequeños debaten el nuevo reparto de derechos de TV en el fútbol profesional colombiano a partir de 2027

Vea los primeros videos de los disturbios en Jaraguay, en Jaguares vs. Nacional

🔵 #Disturbios en el estadio “Jaraguay” de #Montería durante el juego #Jaguares vs #AtléticoNacional. Parte de la silletería fue destruida y aficionados invadieron el terreno, pero el partido reinició después de retirados los responsables de los enfrentamientos. pic.twitter.com/UweUjmBmLu — korraleja.co ® | Noticias Sincelejo (@Korraleja) August 2, 2026

* Pulzo.com se escribe con Z