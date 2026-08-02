Por: DIARIO DEL PEREIRA

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La discusión en torno al nuevo contrato de derechos de televisión del fútbol profesional colombiano ha tomado fuerza, justo cuando se aproxima el vencimiento del acuerdo vigente en diciembre de 2026. La Dimayor, entidad que organiza los torneos profesionales en Colombia, lidera las negociaciones para seleccionar al operador que transmitirá las competencias entre 2027 y 2030. Sin embargo, el debate más intenso no se concentra tanto en la selección del canal o plataforma, sino en la forma como se distribuirán los millonarios recursos generados por estas transmisiones, monto que actualmente alcanza los 60 millones de dólares anuales, según datos compartidos en medio de la negociación. De acuerdo con El Diario, estos ingresos representan una de las principales fuentes de financiación para los clubes profesionales del país.

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El actual modelo de reparto económico ha sido duramente cuestionado por varios equipos, especialmente por los grandes, es decir, aquellos con más títulos y mayor afluencia de público. El pasado 22 de julio, ocho de los clubes más laureados presentaron una propuesta para cambiar el sistema actual. A su juicio, la distribución debería considerar variables adicionales al criterio histórico, tales como el rendimiento deportivo reciente, la audiencia que cada equipo atrae y el impacto comercial que logran. Los dirigentes de estos clubes argumentan que su capacidad de convocatoria y generación de valor para el producto televisivo debe reflejarse en una mayor participación en los ingresos, postura que no es bien recibida por equipos de menor peso, para quienes el reparto actual representa equilibrio y sostenibilidad financiera.

Bajo el modelo vigente, la Dimayor retiene primero el 15 % de los ingresos totales para cubrir costos operativos, organización de torneos, arbitraje, logística y administración. El dinero restante se distribuye entre los 36 clubes afiliados, clasificados en las categorías A y B con base en criterios históricos definidos por la organización. El 75 % del total va a los 25 clubes de categoría A, mientras que solo el 10 % es para los 11 clubes de categoría B. Para ascender a la categoría A no solo se requiere cumplir exigencias deportivas y administrativas, sino también realizar un aporte económico fijado por la Dimayor.

Para los equipos con menores ingresos, los derechos de televisión son prácticamente su única fuente de financiación, a diferencia de los clubes más fuertes, que pueden acceder además a recursos por taquillas, patrocinadores y transferencias de jugadores. Por eso, la discusión sobre el nuevo contrato trasciende la televisión y pone sobre la mesa la sostenibilidad y futuro financiero de los equipos profesionales colombianos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se reparten actualmente los derechos de televisión en el fútbol colombiano?

El modelo de distribución vigente establece que la Dimayor deduce primero el 15 % de los ingresos de televisión, destinado a cubrir logística, arbitraje y administración. El 75 % del dinero restante se divide entre los 25 clubes categoría A, mientras que el 10 % se asigna a los 11 clubes de categoría B, clasificación determinada con base en criterios históricos. Este esquema ha sido fuente de debate dentro de la dirigencia futbolística nacional.

¿Por qué es polémica la propuesta de repartir los ingresos según audiencia y rendimiento?

La propuesta impulsada por los clubes más grandes busca que el reparto de los ingresos por televisión tenga en cuenta no solo el historial, sino también el rendimiento deportivo, la audiencia generada y el impacto comercial. Para los equipos pequeños, que dependen de estos recursos para subsistir, dichos cambios podrían acentuar la desigualdad económica, mientras que los grandes consideran justo que se premie el aporte real al espectáculo televisivo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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