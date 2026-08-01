Por: Gol Caracol

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Mientras que se pone en curso toda la programación de la segunda fecha de la Liga Betplay II del fútbol colombiano, los diferentes equipos se siguen moviendo de particular manera para conseguir los refuerzos que restan para sus nóminas. Ese es el caso del Deportivo Pasto, que estaría cerca de incorporar a una nueva cara proveniente de Europa.

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Se trata del defensor Derik Osede Prieto, de 33 años, español de origen nigeriano y que hizo toda su formación deportiva en el Real Madrid Castilla, filial del cuadro blanco.

Incluso alcanzó a jugar en el remate del partido en el que golearon 8 a 0 a Millonarios, en el Trofeo Santiago Bernabéu, de 2012. José Mourinho, DT del encopetado cuadro europeo, lo mandó a la cancha para reemplazar a Fabio Coentrao, al minuto 73.

Cabe recordar que la Liga Betplay en Colombia en este segundo semestre ya va por su segunda fecha, en la que Junior de Barranquilla defiende su corona como vigente bicampeón.

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¿Quién es Derik Osede Prieto?

Derik Osede Prieto es un destacado futbolista profesional español que se desempeña habitualmente en la posición estratégica de defensa central dentro del ámbito deportivo internacional.

El deportista nació en la ciudad de Madrid el 21 de febrero de 1993, iniciando su formación futbolística desde temprana edad en el club local DAV Santa Ana.

Posteriormente, el prometedor zaguero ingresó a las divisiones inferiores del Real Madrid Club de Fútbol, completando exitosamente toda su etapa formativa en la reconocida cantera madrileña.

En la entidad blanca, el defensor avanzó progresivamente por sus equipos filiales, compitiendo con gran disciplina tanto en el Real Madrid C como en el Real Madrid Castilla.

Tras concluir su vinculación con el club madrileño, el jugador dio un importante salto al fútbol inglés al ser contratado por el reconocido club Bolton Wanderers.

Durante su amplia estancia en la escuadra británica, disputó numerosos partidos oficiales en la Championship, acumulando valiosa experiencia internacional en el competitivo balompié de Inglaterra.

A su regreso al territorio español, el experimentado zaguero central defendió los colores de instituciones tradicionales como el Club Deportivo Numancia y el Real Club Deportivo de La Coruña.

Asimismo, la trayectoria del futbolista madrileño incluye pasos importantes por otros clubes ibéricos competitivos, como el Club Deportivo Alcoyano y el histórico Pontevedra Club de Fútbol.

En el panorama internacional, el defensor también sumó valiosas experiencias profesionales jugando para el equipo Waterford de Irlanda y el club Fútbol Club Inter Turku de Finlandia.

A nivel de selecciones nacionales, Derik representó con enorme éxito a las categorías inferiores de España, participando activamente en prestigiosos torneos continentales y mundiales de categorías juveniles.

Su logro deportivo más relevante aconteció en 2012, cuando se proclamó campeón de Europa con la selección española sub-19 en la gran final disputada en Estonia.

De igual manera, el zaguero compitió en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA celebrada en Turquía durante 2013, anotando goles importantes para el combinado nacional español.

El futbolista destaca por su rigurosa disciplina táctica, notable fuerza en el juego aéreo y alta capacidad técnica para distribuir el balón desde la retaguardia.

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