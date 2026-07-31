En las últimas horas se conoció que el club brasileño Cruzeiro mostró interés concreto por el extremo colombiano Yáser Asprilla, de 22 años, como una de las alternativas para reforzar las bandas del ataque.

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La necesidad de ir por el ‘Cafetero’ surge luego de las graves lesiones de Luis Fernando Sinisterra y Gabriel Pec, que dejaron al equipo de Belo Horizonte sin dos de sus principales opciones ofensivas por varios meses.

Según informó la Rádio Itatiaia, la dirección celeste se encuentra activa en el mercado y buscó información sobre Asprilla. El jugador pertenece al Girona de España y estuvo cedido en el Galatasaray de Turquía durante la segunda mitad de la temporada 2025-2026.

La idea inicial del Cruzeiro es un préstamo con opción de compra fija. Personas cercanas a la posible negociación, consultadas por Itatiaia, admitieron que existen chances de un desenlace positivo.

La misma fuente precisó que Asprilla fue ofrecido al Cruzeiro en los últimos días y confirmó la situación y avanzó en detalles sobre el interés del club minero.

Según Transfermarkt, Asprilla está valuado en 14 millones de euros. En su paso por Galatasaray disputó nueve partidos, sumó 335 minutos y no registró goles ni asistencias. Previamente, en el Girona, acumuló alrededor de 50 partidos y tres goles.

La urgencia del Cruzeiro se explica por el estado de Sinisterra. El colombiano sufrió una lesión en el muslo izquierdo el 26 de julio durante el partido ante Botafogo en el Mineirão, por el Brasileirão. Salió entre lágrimas y en camilla.

El club confirmó posteriormente que se trata de una lesión importante y que el tratamiento indicado es un procedimiento quirúrgico, que se hará en Finlandia. La recuperación se estima entre tres y seis meses.

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Además de Asprilla, el Cruzeiro había sondeado a otros nombres. Intentó a Thiago Fernández, del Villarreal, pero el jugador prefirió permanecer en Europa. Wesley, del Al-Nassr, estuvo cerca antes de las lesiones, pero se acercó al Corinthians. Como alternativa, algunos reportes mencionan a David Neres, del Napoli.

Hasta el momento no se ha concretado ninguna propuesta oficial ni hay acuerdo cerrado. El interés es real y forma parte de la búsqueda del club por soluciones inmediatas para las bandas.

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