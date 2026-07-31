El controvertido proyecto de la Fifa para vender una participación de los derechos comerciales de la Copa del Mundo sigue sumando problemas. Ahora, uno de los asesores más cercanos al presidente del organismo, Gianni Infantino, decidió dar un paso al costado al considerar que la iniciativa perjudicaría al fútbol.

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Carlos Cordeiro, quien se desempeñaba como asesor principal de Infantino, presentó su renuncia inmediata luego de conocerse la propuesta para crear una filial comercial valorada en unos 20.000 millones de dólares y vender parte de esa sociedad a fondos de inversión privados.

El exdirigente y exbanquero explicó que no participó en la elaboración del proyecto y fue contundente al expresar su desacuerdo. Según informó Sky Sports News, calificó la iniciativa como “un mal negocio para el fútbol”, razón por la que optó por dejar su cargo.

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Este fue su comunicado:

Full statement Carlos Cordeiro quits as Infantino’s senior adviser at FIFA Full statement https://t.co/apJp1BcuVr pic.twitter.com/dhAM1t4jmc — Rob Harris (@RobHarris) July 31, 2026

Uefa y Concacaf, unidos contra idea de la Fifa

La salida de Cordeiro se convierte en un nuevo revés para Infantino, cuyo plan ya había despertado una fuerte resistencia entre varias confederaciones.

Días atrás trascendió que la Uefa y la Concacaf manifestaron su oposición a la propuesta, argumentando que la venta de una participación del negocio más importante de la Fifa podría comprometer el futuro financiero y deportivo del fútbol mundial.

El proyecto contempla la creación de una empresa que administraría los derechos comerciales del Mundial y otros torneos organizados por la Fifa. A cambio de permitir el ingreso de inversionistas privados, las 211 federaciones afiliadas recibirían pagos y participaciones económicas, una fórmula que ha sido presentada por la dirigencia como una oportunidad para aumentar los recursos destinados al desarrollo del deporte.

Sin embargo, críticos de la iniciativa consideran que abrir la puerta a fondos de inversión podría trasladar intereses comerciales al principal torneo del fútbol y reducir el control que históricamente ha tenido la Fifa sobre su activo más valioso.

La renuncia de uno de sus asesores más importantes incrementa la presión sobre Gianni Infantino en un momento en el que busca convencer a las federaciones nacionales de respaldar el proyecto.

(Ver también: Amenazan a selecciones que no apoyen plan de Infantino para vender el Mundial; perderían millones)

Aunque la entidad sostiene que la operación permitiría fortalecer la financiación del fútbol en todo el mundo, la resistencia de confederaciones como la Uefa y la Concacaf, sumada a la salida de Carlos Cordeiro, evidencia que el plan está lejos de generar consenso y podría enfrentar un camino mucho más complejo antes de convertirse en realidad.

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