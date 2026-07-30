La resaca de la final del Mundial 2026 sigue dejando consecuencias para la Selección Argentina. La Fifa confirmó la apertura de un procedimiento disciplinario contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), varios de sus jugadores y un integrante del cuerpo técnico por los incidentes ocurridos al término del partido que perdió frente a España.

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El compromiso, disputado en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, terminó con victoria 1-0 para la selección española en el tiempo extra, resultado que le dio el título mundial y dejó a la ‘Albiceleste’ sin la posibilidad de defender la corona conseguida en Catar 2022.

De acuerdo con la información conocida, el Comité Disciplinario de la Fifa investiga a la AFA, a los futbolistas Nahuel Molina, Leandro Paredes y Thiago Almada, además del asistente técnico Roberto Ayala, por diferentes hechos registrados una vez terminó el encuentro.

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Uno de los puntos centrales del expediente tiene que ver con los enfrentamientos que se presentaron sobre el terreno de juego después del pitazo final.

Según el organismo, existen acusaciones de agresión contra integrantes de la delegación argentina, mientras que Molina y Almada también fueron señalados por presunta conducta antideportiva durante esos incidentes. Del lado español, el mediocampista Gavi también aparece mencionado dentro de la investigación.

Fifa también investiga a la AFA por el comportamiento de sus hinchas

Más allá de lo ocurrido entre los jugadores, la Fifa abrió un frente adicional contra la Asociación del Fútbol Argentino por el comportamiento de parte de sus aficionados durante la final.

Entre los hechos que analiza el organismo están el lanzamiento de objetos al campo de juego, presuntos actos discriminatorios, posibles fallas en el cumplimiento de los protocolos de seguridad y la eventual exhibición de mensajes con contenido político, aspectos que están prohibidos por los reglamentos de la entidad.

Por ahora, la Fifa informó que tanto la AFA como las personas involucradas tendrán un plazo para presentar sus descargos antes de que el Comité Disciplinario emita una decisión definitiva.

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Las posibles sanciones podrían ir desde multas económicas hasta suspensiones para los implicados, dependiendo de lo que concluya la investigación y de las pruebas recopiladas por el máximo organismo del fútbol mundial.

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