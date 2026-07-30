En una de las mayores sorpresas de la temporada en el fútbol colombiano, Junior de Barranquilla fue eliminado de la Copa BetPlay 2026 por Barranquilla FC, equipo de la segunda división.

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El encuentro de vuelta de la primera fase de eliminación se disputó este miércoles 29 de julio en el estadio Romelio Martínez, de la capital del Atlántico, y terminó 3-3 en el tiempo reglamentario.

Con el empate 2-2 registrado en el partido de ida, el global quedó igualado 5-5, por lo que la clasificación a los octavos de final se definió desde el punto penal. Allí, Barranquilla FC se impuso 5-3 y selló su avance.

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Acá, el resumen y los goles del partido:

🔴🤩 ¡BARRANQUILLA Y UN TRIUNFO HISTÓRICO CONTRA JUNIOR! ⚽👉 Después de igualar 5-5 en el marcador global contra el ‘tiburón’ ganaron en la tanda de penales 5-3 con definiciones de lujo y una actuación estelar del arquero Guerra.#LACOPAxWIN pic.twitter.com/tILNlAfSSZ — Win Sports (@WinSportsTV) July 30, 2026

El resultado representa un duro golpe para el conjunto rojiblanco, vigente bicampeón de la Liga BetPlay y uno de los clubes con mayor presupuesto y nómina del país. Barranquilla FC, por su parte, revalidó su condición de rival incómodo y capitalizó la oportunidad para dar el batacazo.

Ambos clubes mantienen una relación cercana, ya que el equipo de la B es considerado filial de Junior y ha recibido apoyo deportivo y administrativo del ‘Tiburón’ a lo largo de los años

El partido de vuelta tuvo un desarrollo intenso y con varias alternativas. Barranquilla FC abrió el marcador temprano, a los tres minutos, con un tanto de Sebastián Borja. Junior reaccionó con rapidez y, al minuto 10, Yeison Suárez igualó el compromiso mediante un tiro libre. Antes de la media hora, el cuadro de Alfredo Arias se puso en ventaja gracias a un penal convertido por Guillermo Paiva.

En el segundo tiempo, el equipo de la B volvió a equilibrar las acciones con un gol de Jhon Cortez y posteriormente se adelantó con un tanto de Jhoynner Lozano. Cuando la eliminación parecía consumada para Junior, Luis Fernando Muriel convirtió un penal en los minutos finales y forzó la definición desde los doce pasos.

En la tanda de penales, Barranquilla FC mostró mayor efectividad y se impuso 5-3, asegurando así su clasificación a la siguiente ronda de la Copa BetPlay, en la que se medirá a Millonarios. Junior, en tanto, se despide de manera anticipada del torneo.

¿Qué dijo Alfredo Arias de la eliminación en Copa?

Tras el encuentro, el técnico uruguayo Alfredo Arias, director técnico de Junior, ofreció declaraciones en rueda de prensa en las que reconoció el buen trabajo del rival, pero centró gran parte de su análisis en el arbitraje del partido.

“Voy a quebrar una cosa que me propuse hace muchos años, pero también voy a hablar del arbitraje. Influyen directamente ya no solo en el resultado, sino en los goles, nos ponen en pérdida. El primer y el tercer gol son fuera de lugar; el segundo gol es una falta clara a Muriel, que llega antes a la pelota y el árbitro ahí al lado deja jugar y ahí viene el gol”, expresó el entrenador.

Acá, las palabras de Arias:

¿QUÉ ESTÁ PASANDO CON EL ARBITRAJE EN COLOMBIA? Alfredo Arias, técnico del Junior, fue crítico con el arbitraje en la derrota de su equipo ante Barranquilla. Ayer también hubo quejas del técnico del Tolima por la misma cuestión. pic.twitter.com/4R9p1fQp0a — Hinchas Colombia (@ColHinchas) July 30, 2026

Arias enfatizó que su crítica no restaba mérito a la actuación de Barranquilla FC. “Vuelvo a aclarar, esto tiene poco que ver con lo bien que lo hizo el Barranquilla y que nos gana por penales justamente. Pero la verdad es preocupante que de los tres goles haya directa incidencia”, complementó.

La eliminación deja a Junior concentrado exclusivamente en la Liga BetPlay, competencia en la que busca mantener su regularidad. Para Barranquilla FC, el triunfo no solo significa el pase a octavos de final, sino también una de las gestas más recordadas de su historia reciente, al superar a un rival de mayor jerarquía y con el que comparte ciudad y raíces.

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