Medellín terminó su fugaz participación en la Copa Sudamericana 2026 con una dolorosa derrota. El elenco paisa cayó en la vuelta de los ‘play-off’ contra el Vasco da Gama, en un partido llevado a cabo en Río de Janeiro.

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El ‘Poderoso de la montaña’ perdió 1-0 contra el ‘Cruzmaltino’ con el solitario tanto de Thiago Mendes en el minuto 85. El atacante recibió un balón a media altura para rematar dentro del área, pese a la numerosa cantidad de jugadores del equipo colombiano. Aunque le salió un disparo débil, la esférica se le alcanzó a colar de entre las manos al golero Éder Chaux.

Los dirigidos por Luis Amaranto Perea se vieron dominados por los brasileños, pese a que tuvieron una que otra jugada de ataque. Sin embargo, Medellín se mostró con un esquema muy defensivo y algunos de sus jugadores no mostraron creatividad.

Incluso, hubo hasta momentos de tensión en el banquillo de los colombianos cuando el exjugador de la Selección Colombia sustituyó a Juan Córdoba por Keiner Klinger. El futbolista que salió le hizo un reclamo airado a Perea, quien le respondió con una notoria molestia.

Los paisas pagaron caro también su empate 2-2 en la ida, ya que parecía que tenían la victoria asegurada, pero sobre el minuto 86 se los igualaron. Por su parte, Vasco da Gama jugará contra Olimpia.

La cuota restante de Colombia en la Sudamericana, Santa Fe, jugará este 30 de julio contra Caracas en Venezuela, en un duelo en el que el ‘Expreso rojo’ tiene una ventaja de 2-0 que consiguió en El Campín.

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