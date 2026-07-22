El fútbol colombiano y antioqueño están de luto por cuenta del fallecimiento del director técnico antioqueño, quien murió este lunes 20 de julio a los 71 años de edad mientras se encontraba dirigiendo un entrenamiento, según recogió El Colombiano.

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Aristizábal se encontraba en plena actividad en una cancha del barrio Boston de Medellín cuando ocurrió el deceso, le contó su colega Carlos Augusto Navarrete al mencionado diario.

¿Cómo fue la carrera de Óscar Aristizábal Botero?

Nacido el 25 de septiembre de 1954, Aristizábal representó una figura clave en la formación de talentos y la dirección técnica en Colombia. Su carrera abarcó roles como entrenador, coordinador de divisiones menores, mánager y asistente, siempre con un enfoque en el desarrollo de jugadores.

Aristizábal inició su camino en el fútbol desde muy joven. Entre 1972 y 1987 dirigió equipos en el popular Torneo del Pony Fútbol, sentando las bases de lo que sería una larga carrera en la formación de base.

En 1988 se incorporó al Independiente Medellín (DIM), donde ocupó el cargo de coordinador de divisiones menores durante cuatro temporadas (hasta 1992), además de actuar como técnico interino del equipo profesional en algunas oportunidades.

Posteriormente, pasó a Atlético Nacional entre 1993 y 1995, trabajando nuevamente en las categorías inferiores como técnico de distintas divisiones (Primera, Ascenso, Juvenil y Pony Fútbol) y como coordinador técnico. Su experiencia en divisiones menores lo consolidó como un formador destacado en el fútbol antioqueño.

En el plano internacional, Aristizábal tuvo una destacada participación con la Selección de Panamá. Desde 1995 hasta 1997 fungió primero como asistente técnico de César Maturana y luego asumió la dirección técnica principal en periodos como 1996 y 1997. Esta experiencia le permitió expandir su visión del juego más allá de las fronteras colombianas.

De regreso en Colombia, dirigió en la Primera A y Primera B a clubes como el Independiente Medellín (1998-1999), Deportivo Rionegro (2006-2008), Envigado F.C. (2009) y Valledupar F.C. (2016), este último siendo su paso más reciente en el torneo rentado.

Fuera de Colombia, orientó clubes en Bolivia, como The Strongest y Jorge Wilstermann, y trabajó en los Emiratos Árabes Unidos entre 2002 y 2004 junto al preparador físico Walter Ramírez. En Valledupar F.C., además de ser técnico en 2010 y 2016, ejerció como mánager del equipo profesional después de 2017, liderando procesos de formación.

En sus últimos años, Aristizábal permaneció activo en la Liga Antioqueña de Fútbol, integrando el Club Néider Morantes, donde continuó su labor como formador de nuevas generaciones de futbolistas. Esta etapa refleja su compromiso inquebrantable con el deporte base, incluso después de su retiro del fútbol profesional de alto rendimiento.

A lo largo de su carrera, Aristizábal se caracterizó por su rol en la coordinación técnica y el desarrollo de jugadores, contribuyendo significativamente al ecosistema del fútbol colombiano. Aunque no siempre alcanzó títulos de gran envergadura, su influencia se mide en las generaciones de futbolistas que pasaron por sus manos en clubes y selecciones.

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