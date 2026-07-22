Por: Blu Radio

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Los operativos que desplegaron la Fuerza Pública y la Fiscalía por el Atlántico finalmente dieron con la ubicación y captura del señalado asesino de Celeste Valentina Osorio, la niña de 3 años que recibió un disparo en su cabeza el pasado fin de semana, cuando se encontraba en la panadería de sus padres, en el municipio de Polonuevo.

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En principio, las autoridades apuntaron a que el ataque habría sido una retaliación contra su padre, quien días antes fue capturado por delitos relacionados con extorsión. Sin embargo, Aliana Duque, madre de la niña asesinada, defendió a su pareja y aseguró que su captura habría sido un ‘falso positivo’ con posibles pruebas implantadas, y que eran ellos los que venían siendo víctimas de extorsión previo al crimen.

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La mujer aseguró que desconocidos les estaban exigiendo seis millones de pesos o un arma de fuego, a cambio de permitirles mantener abierta su panadería y no atentar contra sus vidas.

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“Nosotros habíamos recibido mensajes y pusimos una denuncia, porque los mensajes eran muy atacantes. Incluso, ahí sacamos videos de la persona que pasó grabando el pedazo de nuestro negocio y esos videos nosotros se los hicimos llegar al Gaula, pero no pensábamos que ellos fueran a hacer lo que hicieron conmigo, que llegaran echando tiros y ahí estaba mi niña, mi única niña”, contó la madre.

Toda esta información es analizada por las autoridades, quienes esperan aclarar lo sucedido durante la judicialización del presunto asesino, cuya captura se produjo en momentos en que compraba tiquetes para embarcarse en un bus con destino a Bogotá y escapar de la Policía.

Su detención fue informada y destacada por el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano.

“La rápida reacción de la Policía del Atlántico y la Fiscalía permitió que, en menos de 24 horas, diéramos con el presunto responsable del homicidio de la niña Celeste, de Polonuevo. Hoy está en manos de las autoridades competentes y confiamos en que sobre él recaerá todo el peso de la ley”, informó Verano.

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“Tenemos el corazón arrugado por este vil asesinato. Una niña inocente fue víctima de la violencia criminal que tanto daño le hace a nuestro país. A su familia le expresamos toda nuestra solidaridad y el compromiso de que este hecho no quedará en la impunidad”, expresó.

Verano enfatizó que la Gobernación del Atlántico continuará respaldando el trabajo coordinado con la Fuerza Pública para enfrentar a las estructuras criminales que afectan la seguridad del departamento.

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