Al nuevo Congreso ya llegaron dos proposiciones para que la posesión de Abelardo de la Espriella se dé en una guarnición militar el próximo 7 de agosto, como él lo había anticipado.

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La iniciativa fue presentada por la representante a la Cámara de Salvación Nacional (partido del nuevo Gobierno), Carol Borda, quien dejó oficialmente radicada la propuesta con la que busca que el Congreso autorice el traslado de la sede para la ceremonia presidencial.

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A la discusión también se sumó el representante liberal Octavio Cardona, quien planteó ante la plenaria de la Cámara la posibilidad de trasladar el Congreso para la posesión presidencial.

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Ya fue radicada la proposición para que la posesión del presidente @ABDELAESPRIELLA se realice en una guarnición militar quedó oficialmente radicada. Hoy estaremos atentos al debate en la sesión plenaria de la @CamaraColombia, citada para las 5:00 p. m., al finalizar el Congreso… https://t.co/LGTZtiIs3z pic.twitter.com/KBfcmCr42R — Carol Borda (@CarolBordaA) July 20, 2026

Sin embargo, la propuesta ya tiene contradictores. El Pacto Histórico presentó una solicitud en sentido contrario y manifestó su oposición a cambiar el lugar tradicional de la ceremonia.

La decisión final dependerá del debate que adelante el Congreso en los próximos días sobre el traslado excepcional de la sede para la posesión de Abelardo de la Espriella. Los simpatizantes del presidente electo están al pendiente, teniendo en cuenta que restan pocos días para la posesión.

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