Por: Blu Radio

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Desde Medellín, el presidente electo Abelardo De La Espriella, sigue haciendo anuncios de las personas que lo acompañarán en su gobierno, cuando se posesione en una guarnición militar el próximo 7 de agosto.

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Otros dos antioqueños se suman al gobierno electo, en este caso, el nuevo embajador de Colombia en México será Mauricio Tobón Franco, economista, con veinte años de experiencia laboral como directivo y emprendedor en los sectores de finanzas, nuevas tecnologías y Gobierno. Fue director del Instituto para el Desarrollo de Antioquia- Idea, en el gobierno de Luis Pérez y excandidato a la Gobernación de Antioquia.

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Por su parte, el otro hijo de Antioquia, como fue calificado por el presidente electo, el geólogo David Santiago Tamayo, asumirá como director de la Unidad de Gestión del Riesgo -UNGRD el 7 de agosto.

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“Segundo anuncio importante, el nuevo director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo será el ingeniero geólogo antioqueño David Santiago Tamayo Roldán, un hombre de todas las condiciones y todas las calidades y toda la honradez para llegar a limpiar ese nido de bandidos que se tomó esa institución y para hacer la labor misional que corresponde”, aseveró desde Plaza Mayor.

#EnDesarrollo El gobierno electo de Abelardo de la Espriella anunció que el empresario Mauricio Tobón será el embajador de Colombia en México y el geólogo David Santiago Tamayo asumirá como director de la UNGRD el 7 de agosto. — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) July 21, 2026

A estos nombramientos de antioqueños en el Gobierno de Abelardo de La Espriella, se suman el de la hermana del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, Juliana Gutiérrez Zuluaga como ministra del Deporte, Paola Holguín ministra de Cultura, la Ministra de Minas y Energía María Nohemi Arboleda, el secretario general Carlos Ríos, Jorge Haller embajador de Colombia en Venezuela y el director de Procolombia Jaime Uribe.

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El presidente electo, aseguró que se rodea de los mejores, porque hay que repiclar lo que se hace en Medellín y Antioquia.

Insistió que está agradecido por el apoyo que recibió para ser perdidamente con los cerca de los 2.200.000 votos el pasado 21 de junio.

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