Por: VALORA ANALITIK

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El presidente electo Abelardo de la Espriella se pronunció por primera vez sobre la derrota de su candidato para la Presidencia del Senado y aseguró que decidió mantenerse al margen de la elección para respetar la independencia del Congreso.

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En un mensaje publicado tras la votación del 20 de julio, también reveló la conversación que sostuvo con el expresidente Álvaro Uribe Vélez antes de la elección y afirmó que nunca pidió votos ni autorizó negociaciones para favorecer a Alfredo Deluque.

Las declaraciones llegan un día después de que el senador del Centro Democrático, Honorio Henríquez, fuera elegido presidente del Senado con 56 votos, superando los 45 apoyos obtenidos por Deluque, quien contaba con el respaldo del Gobierno entrante. La votación representó el primer revés político para la administración que asumirá funciones el próximo 7 de agosto.

Más allá de la elección de la mesa directiva, la jornada dejó una de las imágenes políticas más inesperadas del inicio de la nueva legislatura: el Centro Democrático y el Pacto Histórico, dos colectividades que durante años fueron rivales políticos, coincidieron en respaldar la candidatura de Honorio Henríquez, impidiendo la llegada de Alfredo Deluque a la Presidencia del Senado.

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De la Espriella asegura que no intervino en la elección

En el video divulgado después de conocerse el resultado, De la Espriella insistió en que respetó la autonomía del Congreso y negó haber ejercido cualquier tipo de presión sobre los senadores.

“Respeto plenamente la autonomía del Congreso de la República y la independencia de las ramas del poder público. Así actúa un verdadero demócrata y yo lo soy”, afirmó.

El mandatario electo explicó que inicialmente contempló que Enrique Gómez fuera quien le impusiera la banda presidencial, pero aseguró que desistió de esa posibilidad para evitar cuestionamientos institucionales, teniendo en cuenta que el hermano de Gómez integrará su gabinete y que un hijo suyo ocupará la Jefatura de Despacho de la Presidencia.

“Nunca estuve obsesionado con la Presidencia del Senado, esa es la verdad. Mi interés nunca fue controlar esa elección, sino actuar con absoluto respeto por la institucionalidad y la separación de poderes”, sostuvo.

La conversación con de De la Espriella con Álvaro Uribe

Uno de los apartes más llamativos del mensaje fue la revelación de la conversación que sostuvo con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, jefe natural del Centro Democrático, cuando comenzaron las discusiones sobre quién presidiría el Senado.

Según De la Espriella, transmitió el mismo mensaje tanto a Alfredo Deluque como a Uribe. “Le dije al presidente Álvaro Uribe cuando conversamos sobre el tema: ‘Presidente, estamos en democracia; que cada candidato se rebusque sus votos y que los compromisarios vean si llegan a un acuerdo. Al final, que sea el Congreso, en ejercicio de su independencia, el que tome la decisión'”, aseguró.

Añadió que ese fue precisamente el criterio que mantuvo durante toda la elección y que nunca intervino para inclinar la balanza a favor de alguno de los aspirantes.

El presidente electo rechazó las versiones según las cuales el Gobierno entrante habría buscado influir en la elección mediante llamadas o negociaciones políticas.

“Ningún congresista, ningún senador puede decir que yo llamé para pedir el voto, mucho menos puede afirmar que llamé para ofrecer prebendas, cargos, contratos o cualquier otra clase de beneficio”, afirmó.

También aseguró que durante su administración no habrá intercambio de cargos o contratos para obtener respaldo legislativo: «Conmigo no va a haber presiones, no va a haber negociaciones indebidas, no habrá compra de apoyos», enfatizó.

Para De la Espriella, la votación del Senado marcó un cambio en la forma como tradicionalmente se elegían las mesas directivas del Congreso: “En más de 30 años no se había visto una elección de la mesa directiva del Senado definida verdaderamente a voto limpio, sin acuerdos impuestos desde el Gobierno nacional ni repartos burocráticos”, manifestó.

Pese a que el candidato respaldado por su Gobierno fue derrotado, De la Espriella aseguró que mantiene una buena relación con el Centro Democrático y expresó su confianza en que la colectividad acompañará las iniciativas que presente una vez asuma la Presidencia.

“Estoy seguro de que el Centro Democrático, como partido de gobierno, respaldará todas las iniciativas que beneficien a Colombia, que mejoren la vida de nuestra gente, que fortalezcan las instituciones y que defiendan la libertad”, dijo.

(Lea también: ¿Abelardo de la Espriella podrá gobernar con el nuevo Congreso? Las cuentas reales de sus mayorías en Senado y Cámara)

El mandatario electo agregó que espera que las discusiones en el Congreso se desarrollen con base en argumentos y pensando en el interés general del país.

Respeto plenamente la autonomía del Congreso de la República y la independencia de las ramas del poder público. Por eso no llamé a ningún congresista para pedir votos, ofrecer cargos, contratos o prebendas. Hacía más de 30 años no se elegía la mesa directiva del Senado mediante… pic.twitter.com/hAaNCm0OyE — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) July 21, 2026

Finalmente, De la Espriella también descartó cualquier distanciamiento con el nuevo presidente del Senado y anunció que lo llamaría para felicitarlo por su elección.

«No tengo ningún veto ni animadversión contra el doctor Honorio Henríquez. Ya lo voy a llamar a felicitarlo; lo conozco desde hace más de 30 años. Respeto la decisión soberana del Senado y le deseo el mayor de los éxitos en su gestión», afirmó.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.