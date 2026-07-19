La carrera por la presidencia del Senado de la República ha dejado de ser una simple contienda legislativa para convertirse en un escenario de confrontación política abierta. Aunque Alfredo Deluque, congresista del Partido de la U, se perfila como el aspirante con mayor fuerza —respaldado además por el presidente electo Abelardo De La Espriella—, su camino hacia la mesa directiva enfrenta un obstáculo frontal: el Centro Democrático. El partido de Álvaro Uribe ha cerrado filas en torno a Honorio Henríquez, desatando un intenso cruce de señalamientos que ha escalado hasta las redes sociales.

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El Centro Democrático ha basado su oposición a la candidatura de Deluque en cuestionamientos sobre su postura en votaciones cruciales, incluyendo las reformas a la salud, pensional, tributaria y la política de ‘paz total’. Sin embargo, el tono de la disputa subió cuando el expresidente Álvaro Uribe utilizó su cuenta de X para cuestionar directamente la trayectoria y la idoneidad de Deluque. “Además, el senador Honorio no ha tenido malos manejos en Bienestar Familiar, menos en la sucursal de la Guajira. Deluque se reúne a escondidas con 12 integrantes del Pacto Histórico; Honorio ofrece garantías para todos”, sentenció Uribe.

La respuesta de Deluque no se hizo esperar. Lejos de guardar silencio, el senador optó por un tono confrontacional directo, desmintiendo las acusaciones sobre su presunta gestión en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en La Guajira. “Eso no le da derecho a mentir. Entérese, quiero creer que no lo sabe, que quienes manejaron el Bienestar Familiar en La Guajira en las épocas controvertidas hacían parte de sectores políticos cercanos a usted, no a mí”, replicó el aspirante. Deluque reafirmó su postura frente a lo que llamó una política de confrontación, señalando que su enfoque es la concertación y lanzando una pulla sobre quién daría mayores garantías en la presidencia de la corporación.

El intercambio no terminó ahí. En la mañana del 19 de julio, Uribe compartió un video ante la bancada de su partido en el que, sin mencionar explícitamente a Deluque, hizo énfasis en la persecución política que, según él, su familia ha sufrido. “Estamos comprometidos con la aplicación de la ley, no con la persecución al adversario político… Mi familia y yo hemos sufrido la persecución política y la difamación difícil de reparar”, argumentó el exmandatario, haciendo un llamado a eliminar estas prácticas en la democracia.

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Este enfrentamiento pone en evidencia la profunda fractura ideológica y estratégica que rodea la elección de la nueva mesa directiva del Senado. Mientras Deluque se posiciona como el candidato de consenso bajo el ala del presidente electo, el Centro Democrático mantiene su resistencia, dejando claro que la disputa por el control de la corporación será uno de los primeros grandes pulsos políticos del próximo periodo legislativo.

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