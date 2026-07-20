Las Fuerzas Militares de Colombia se pronunciaron sobre un video que ha circulado en las últimas horas y que fue presentado en redes sociales como un supuesto mensaje oficial de un grupo armado organizado residual al margen de la ley. Tras un análisis técnico, la institución concluyó que el material no es auténtico.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: ¿Qué hará Gustavo Petro después de dejar la Casa de Nariño? Ya tomó una decisión)

En un comunicado, las autoridades informaron que recurrieron a sus capacidades de inteligencia especializada y análisis forense para verificar la autenticidad del contenido, proceso que, según indicaron, permitió determinar con un alto nivel de confianza que el video fue manipulado digitalmente.

#ComunicaciónOficial | Frente a un nuevo video que ha circulado en las últimas horas y que pretende presentarse como una comunicación oficial de un grupo armado organizado residual al margen de la ley, nos permitimos informar que, acudiendo a las capacidades técnicas y de… pic.twitter.com/E3vFsUbAdG — Fuerzas Militares de Colombia (@FuerzasMilCol) July 20, 2026

Qué pasó con el supuesto video de las disidencias

La institución advirtió que este caso evidencia cómo las amenazas a la seguridad también se trasladan al entorno digital, donde la difusión de información falsa busca provocar incertidumbre, afectar la confianza ciudadana e influir en la opinión pública.

Asimismo, aseguró que continuará fortaleciendo sus capacidades para detectar este tipo de contenidos, apoyar a las autoridades competentes y proteger la integridad de la información relacionada con la seguridad nacional.

Finalmente, las Fuerzas Militares hicieron un llamado a la ciudadanía y a los medios de comunicación para verificar la información a través de los canales oficiales antes de compartir contenidos que puedan provocar desinformación.

Cuántas militares murieron en accidente de avión en Putumayo

Transcurridas 24 horas desde el accidente en Puerto Leguízamo, Putumayo, las autoridades han dado varios partes médicos y militares sobre las víctimas y heridos que quedaron como consecuencia de este hecho. Varios heridos han sido llevados a diferentes clínicas de Colombia, siendo el Hospital Militar, en Bogotá, el que recibió a la mayoría de las personas que estaban en una difícil condición. Esto es lo que se sabe hasta el momento: