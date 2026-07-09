El Ejército Nacional de Colombia abrió oficialmente una nueva convocatoria orientada a incorporar a profesionales del país que deseen servir a la nación desde sus capacidades académicas y proyectar una carrera de estabilidad dentro de la institución militar.

Sigue a PULZO en Discover

A través del Curso de Orientación Militar para el escalafonamiento de profesionales al cuerpo administrativo, hombres y mujeres tienen la oportunidad de vincularse formalmente a las filas de la fuerza.

Este proceso busca seleccionar a los mejores perfiles en distintas áreas del conocimiento para fortalecer la gestión interna y técnica de la institución.

(Vea también: Quién es hermano del nuevo ministro de Defensa designado por De la Espriella; trabajó con Uribe)

Lee También

¿Cuáles son los requisitos generales de la convocatoria?

Para postularse a este curso de formación en la Escuela Militar de Cadetes “General José María Córdova” (ESMIC), los aspirantes deben cumplir con un perfil específico y presentar la documentación requerida por los comités de selección:

Nacionalidad: Ser ciudadano colombiano de nacimiento.

Ser ciudadano colombiano de nacimiento. Límite de edad: Los profesionales convocados deben tener hasta 29 años y 6 meses al momento de ingresar al curso. Para el personal que acredite una especialización, el límite de edad se extiende hasta los 34 años y 6 meses al momento del ingreso.

Los profesionales convocados deben tener hasta al momento de ingresar al curso. Para el personal que acredite una especialización, el límite de edad se extiende hasta los al momento del ingreso. Antecedentes: No registrar antecedentes disciplinarios, administrativos ni judiciales, así como tampoco presentar multas vigentes en el Código Nacional de Policía y Convivencia.

No registrar antecedentes disciplinarios, administrativos ni judiciales, así como tampoco presentar multas vigentes en el Código Nacional de Policía y Convivencia. Aptitud institucional: Superar con éxito las pruebas de aptitud psicofísica, evaluaciones médicas, psicológicas, entrevistas y las pruebas físicas bajo las tablas de medición del Ejército Nacional.

Superar con éxito las pruebas de aptitud psicofísica, evaluaciones médicas, Confiabilidad: Presentar y aprobar la prueba de confiabilidad y cumplir con la visita domiciliaria estipulada en el proceso.

Requisitos académicos y áreas del conocimiento convocadas

Los profesionales interesados deben ser egresados de universidades debidamente reconocidas y con registro calificado emitido por el Ministerio de Educación Nacional. Al momento de iniciar el proceso de incorporación, es indispensable acreditar el diploma y acta de grado tanto de bachiller como de nivel profesional, junto con la experiencia laboral correspondiente a su área de formación.

Documentación académica obligatoria:

Presentar el certificado con el resultado de las pruebas Saber Pro o ECAES del Ministerio de Educación.

del Ministerio de Educación. Presentar prueba de conocimiento del idioma inglés.

Para los aspirantes adscritos a las profesiones del área de Sanidad, es obligatorio presentar el certificado del RETHUS (Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud). Los postulantes a Medicina General deben anexar su diploma y acta de grado correspondientes.

Carreras requeridas para el cuerpo administrativo del Ejército:

Medicina General.

Psicología.

Enfermería (Jefe de Enfermería).

Salud Ocupacional o Seguridad y Salud en el Trabajo.

Contaduría Pública.

Ingeniería de Sistemas.

Ingeniería Ambiental y Sanitaria.

Canales oficiales de inscripción sin intermediarios

El Ejército Nacional enfatiza de manera rigurosa que el proceso de incorporación es personal, transparente y no requiere de ningún tipo de intermediarios o terceros autorizados.

Los profesionales interesados en conocer las fases completas del proceso, el instructivo detallado y los contactos de los delegados asignados para cada carrera, deben remitirse exclusivamente a los canales institucionales de la Escuela Militar de Cadetes (ESMIC) en su sitio web oficial o comunicarse a los canales de atención autorizados.

Cuántas militares murieron en accidente de avión en Putumayo

Transcurridas 24 horas desde el accidente en Puerto Leguízamo, Putumayo, las autoridades han dado varios partes médicos y militares sobre las víctimas y heridos que quedaron como consecuencia de este hecho. Varios heridos han sido llevados a diferentes clínicas de Colombia, siendo el Hospital Militar, en Bogotá, el que recibió a la mayoría de las personas que estaban en una difícil condición. Esto es lo que se sabe hasta el momento: