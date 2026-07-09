El presidente electo de la República, Abelardo de la Espriella, sacudió la tranquilidad del departamento de Boyacá al visitar de manera oficial la ciudad de Chiquinquirá este jueves 9 de julio de 2026. El líder del movimiento político Defensores de la Patria arribó a la capital religiosa de Colombia con un propósito estrictamente espiritual: asistir al santuario local para cumplir una promesa religiosa que, según él mismo reveló, le hizo a la Virgen del Rosario durante los días más intensos de la pasada campaña electoral. El viaje estaba previsto originalmente para el último fin de semana de junio, pero compromisos de última hora en Antioquia y Nariño obligaron a su equipo a reprogramar la cita para hoy.

El despliegue logístico y de seguridad comenzó desde muy temprano. Hacia las 11:00 a. m., las autoridades locales y los equipos de protección presidencial ya tenían blindada la emblemática plaza de La Libertad, escenario elegido para realizar una multitudinaria misa campal en homenaje a Nuestra Señora del Rosario. La solemne ceremonia religiosa estuvo presidida por monseñor Ramón Alberto Rolón, obispo de la Diócesis de Chiquinquirá, y contó con una numerosa asistencia de la comunidad eclesiástica, incluyendo a los frailes dominicos, quienes presenciaron el acto litúrgico desde la primera fila vistiendo sus tradicionales hábitos blancos.

El evento también sirvió como el primer gran termómetro político para De la Espriella tras su triunfo en las urnas, marcando su primer encuentro oficial en plaza pública con la ciudadanía y los miles de peregrinos que visitaban el municipio. Un video del momento captó la pomposa salida del mandatario electo de la basílica, custodiado de cerca por un robusto esquema de seguridad que incluyó a miembros de la Policía Nacional con escudos antimotines, soldados del Batallón de Infantería No. 2 Mariscal Sucre y uniformados de la Guardia Presidencial con sus trajes de gala rojos.

A pesar de las estrictas restricciones de la fuerza pública, el ambiente en la plaza fue de total euforia. Cientos de personas se agolparon a los lados de las vallas de seguridad para estirar los brazos, saludar de mano al próximo gobernante y gritar consignas de respaldo a su futura administración. De la Espriella, luciendo unas gafas oscuras y un traje impecable, respondió a las muestras de afecto levantando la mano y saludando a la multitud antes de subir a su caravana blindada, blindando así una jornada que mezcló la fe católica con el respaldo popular a pocas semanas de asumir oficialmente las riendas de la Casa de Nariño.