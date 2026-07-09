Por: VALORA ANALITIK

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El canciller designado del gobierno de Abelardo de la Espriella, Omar Bula Escobar, dio a conocer las prioridades que marcarán la política exterior durante los próximos cuatro años.

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El diplomático aseguró que el nuevo gobierno buscará modernizar la Cancillería para adaptarla al nuevo contexto geopolítico y fortalecer la presencia internacional del país.

“Hay muchas cosas por hacer, mucho trabajo por delante. Vamos a abordar una reingeniería del servicio exterior; hay una necesidad de modernización, particularmente en esta coyuntura global, mientras los países se reacomodan a una nueva realidad geopolítica con nuevas alianzas”, afirmó.

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Según explicó, uno de los principales objetivos será recomponer las relaciones diplomáticas que, a su juicio, se deterioraron durante el actual gobierno.

“Reconstruir alianzas, sin lugar a duda. Muchas alianzas se han roto durante los últimos años, particularmente nuestra relación con Estados Unidos, con Israel y con países afines que compartan nuestra filosofía política e ideológica”, sostuvo.

Bula señaló que la Cancillería pondrá especial énfasis en la diplomacia comercial, económica y la ciberdiplomacia como herramientas para impulsar la inserción de Colombia en la economía global.

En materia multilateral, aclaró que el gobierno realizará una revisión de la participación del país en organismos internacionales, aunque descartó que exista una decisión tomada sobre una eventual salida de instancias como la ONU o la Organización de Estados Americanos (OEA).

Explicó que se hará un análisis de cada organismo, tratado y compromiso internacional para determinar si responden al interés nacional.

“No se trata simplemente de hacer un rechazo del sistema multilateral. Vamos a hacer una política positiva y proactiva, siempre muy celosa de que todo lo que se decida en materia de cooperación y relacionamiento internacional adhiera estrictamente al interés nacional”, indicó.

El canciller designado también anticipó que uno de los primeros temas que revisará será el modelo de expedición de pasaportes, tras la controversia generada por los cambios implementados durante el gobierno de Gustavo Petro.

Bula afirmó que ya inició una revisión del proceso y de los acuerdos suscritos con Portugal, debido a cuestionamientos sobre la calidad de los documentos.

“Va a ser una prioridad. El criterio será la transparencia. No creo que el proceso que se ha dado hasta ahora en la Cancillería haya sido transparente”, aseguró.

Añadió que el nuevo gobierno evaluará si mantiene el esquema actual o adelanta una nueva licitación, dependiendo de cuál alternativa represente mayores beneficios para el país.

Relaciones con Venezuela, Cuba e Israel

Sobre Venezuela, el futuro canciller afirmó que el gobierno buscará mantener una relación “constructiva” enfocada en la seguridad fronteriza, el combate al crimen organizado y el desarrollo económico binacional.

Sin embargo, fue enfático en señalar que el gobierno no mantendrá embajadas en Cuba y Nicaragua.

“No va a haber embajadas en Nicaragua y Cuba. Para mí una embajada en una dictadura legitima la dictadura. Nosotros no queremos apoyar dictaduras”, afirmó.

En contraste, anunció que la relación con Israel será restablecida de manera inmediata.

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“La relación se va a reconstruir de inmediato. Israel ha sido clave para Colombia en materia de seguridad y queremos recuperar esa cooperación tanto desde el punto de vista económico como estratégico”, dijo.

Finalmente, frente a la posibilidad de bases militares estadounidenses en territorio colombiano, Bula aseguró que cualquier decisión respetará la soberanía nacional.

“Soberanía colombiana siempre. Cualquier cooperación tendrá como límite nuestros principios soberanos”, concluyó.

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