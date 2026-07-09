Seis ministerios del Gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella aún están pendientes por definirse y, según reveló la periodista Darcy Quinn en La FM, ya existen varios nombres que suenan para asumir esas carteras. De acuerdo con la comunicadora, mientras avanza la conformación del gabinete también continúan los nombramientos para entidades, agencias, embajadas y otros cargos de la administración nacional.

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Sobre el Ministerio de Agricultura, Quinn aseguró que el nombre que ha encabezado las conversaciones desde el inicio es el de Indalecio Dangón. No obstante, explicó que desconoce si esa candidatura sigue siendo evaluada debido a posibles impedimentos o a publicaciones recientes relacionadas con el aspirante, por lo que la decisión aún no estaría cerrada.

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En el caso del Ministerio de Minas y Energía, la periodista señaló que la prioridad es escoger a una persona con conocimiento técnico del sector. Además, indicó que el Gobierno buscaría mantener el equilibrio de género dentro del gabinete, razón por la cual mencionó como opciones a Natalia Gutiérrez y Alina Garrido.

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Para el Ministerio de Salud, Quinn afirmó que todo apunta a que el cargo será ocupado por Iván Sánchez, quien actualmente participa en el proceso de empalme. Según explicó, el funcionario ha venido trabajando de cerca en temas relacionados con esa cartera, lo que lo convertiría en el principal candidato para asumir el despacho.

En cuanto al Ministerio de Cultura, la periodista reiteró que las dos opciones que siguen sobre la mesa son Diana Cepeda y Clemencia Vargas. Mientras tanto, aseguró que el Ministerio de Ciencia y Tecnología continúa sin una definición clara e, incluso, planteó la posibilidad de que esa cartera haga parte de una eventual reorganización administrativa o de futuras fusiones dentro del Gobierno.

Quinn también mencionó a Lorena Angarita como un nombre que ha tomado fuerza en las conversaciones sobre el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Explicó que la dirigente ha estado vinculada al trabajo con medios comunitarios y a la campaña presidencial, y que su eventual designación también contribuiría al objetivo de conformar un gabinete con mayor participación femenina.

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Sobre el Ministerio de Trabajo, la periodista aseguró que ha recibido información que apunta al empresario Cristian Jalabi como uno de los principales candidatos. Sin embargo, indicó que también cobra fuerza el nombre de Nicolás García, exgobernador de Cundinamarca, quien inicialmente sonó para el Ministerio de Vivienda, aunque esa posibilidad habría quedado descartada porque esa cartera fue ocupada por Jaime Andrés Beltrán.

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