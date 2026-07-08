El presidente electo Abelardo De La Espriella dio por terminado definitivamente el proceso de empalme con el Gobierno de Gustavo Petro y aseguró que no está dispuesto a mantener reuniones ante el no reconocimiento de los resultados electorales por parte del mandatario actual.

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Desde Norte de Santander, De La Espriella explicó las razones que llevaron a su equipo a frenar el proceso de transición y lanzó duras críticas contra el Gobierno saliente.

“Se acabó el empalme, yo no podía permitir que el empalme siguiera adelante con un Gobierno que no reconoce el triunfo claro de este proyecto político y ciudadano. No lo iba a permitir bajo ninguna circunstancia”, afirmó De la Espriella.

Pese a la suspensión del proceso, aseguró que su equipo buscará otras vías para conocer el estado en que recibirá la administración nacional y dijo que, una vez asuma el cargo, tendrá acceso a toda la información oficial.

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“De todas maneras nosotros con los medios alternativos que tenemos para poder recabar esa información, vamos a tener una vez lleguemos al gobierno, claridad en cuanto a las cifras que nos entregan. Ya no podrán seguir mintiendo, ya no podrán seguir maquillando la información porque ya seremos Gobierno y tendremos acceso a todo”, sostuvo.

#Política | El presidente electo Abelardo de la Espriella dio por terminado el empalme con el gobierno del presidente Gustavo Petro: “Yo no podía permitir que el empalme siguiera adelante con un Gobierno que no reconoce el triunfo (…) nosotros, con los medios que tenemos, vamos… pic.twitter.com/bUrNDbCmLx — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) July 8, 2026

En medio del empalme que adelanta con las regiones, De la Espriella aseguró que su equipo revisará las cifras de que deja el Gobierno saliente y una vez obtenida esta información, dará claridad sobre los proyectos que se puedan ejecutar en el país.

“Vamos a organizar la casa y vamos a depurar lo que hay. Y una vez tengamos claro los números y las cifras con todo el equipo económico, les vamos a decir de acuerdo a esa realidad cuáles de esas necesidades de ustedes en los municipios y en los departamentos son viables financieramente porque yo aquí no vine a decir mentiras”, añadió.

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Cabe resaltar que ante el rompimiento del empalme, el vicepresidente electo y coordinador de la comisión de transición, José Manuel Restrepo, explicó que su equipo acudirá a los mecanismos legales para acceder a la información del Gobierno.

Restrepo indicó que presentarán derechos de petición para solicitar los datos oficiales y advirtió que la administración saliente está obligada a responder esas solicitudes. Según explicó, si esa información no es entregada, los funcionarios responsables podrían enfrentar eventuales sanciones disciplinarias por parte de la Procuraduría.

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