Por: VALORA ANALITIK

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La llegada del presidente electo Abelardo de la Espriella a la Casa de Nariño incluirá un conjunto de decretos con los cuales se permitirá trabajar y cotizar por horas en Colombia, en línea con lo dicho por el nuevo mandatario desde la campaña.

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Las normas serán expedidas por el gobierno entrante tomando como base un grupo de artículos que fueron aprobados por el Congreso en la reforma laboral que promovió la administración de Gustavo Petro y que fue sancionada en 2025.

Así lo confirmó en una entrevista exclusiva a Valora Analitik el abogado Charles Chapman, quien es miembro del Comité Jurídico de ACRIP Región Central y hoy hace parte del equipo de empalme del presidente electo en temas laborales.

Según el directivo, durante la discusión de la reforma laboral en el Congreso, se dejaron “unas ventanas” para que en Colombia se pueda cotizar por horas, lo cual se implementará una vez estos artículos sean reglamentados.

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“La buena noticia es que solamente es hacer unos nuevos decretos. Con unos nuevos decretos en Colombia, a partir del 7 de agosto, se va a poder cotizar por hora en contratos especiales”, dijo el experto.

Y añadió: “Ya está listo el tema y lo está revisando el equipo de empalme. Lo bueno es que hay oportunidades en la ley laboral para hacerlo (…) Hay una norma para independientes, otra para microempresas y otra para contratos especiales”.

Así se podrá trabajar y cotizar por horas en Colombia en el Gobierno De la Espriella

En el caso de las microempresas y hogares, la reforma detalla que se “podrán realizar pagos a la seguridad social a tiempo parcial, que en todo caso deberán computarse en semanas finalizando cada mes”.

Y agrega que, para trabajar y cotizar por horas en Colombia, se deberá formalizar la existencia y representación legal ante la Cámara de Comercio de su respectivo municipio, creando libros de contabilidad en los que se registren ingresos y gastos, y generando un registro interno con los contratos laborales suscritos.

En todo caso, también detalla que este tipo de aportes no aplicarán cuando se trata de actividades que son a tiempo completo, con el fin de evitar abusos de parte de los empleadores. Lo anterior será vigilado por la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal (UGPP)”, señala la reforma.

Y dice que las microempresas, hogares e independientes podrán efectuar cotizaciones proporcionales de acuerdo con sus ingresos mensuales, aun cuando estos sean inferiores al salario mínimo.

Con esto en mente, Chapman le explicó a Valora Analitik que, por ejemplo, una empleada que hace el aseo por días en casas podrá cotizar a salud y pensión por días, dándole garantías de seguridad social y estimulando la formalidad laboral.

Los cambios en tendencias laborales

En su concepto, este cambio también será beneficioso para un sinnúmero de trabajadores jóvenes que hoy no creen en quedarse por años o décadas en un mismo puesto de trabajo, sino que cambian constantemente.

“Hoy el mundo es diferente, hoy la estabilidad no se predica de un trabajo, sino del mercado. Que si tú hoy estás contento en tu trabajo te quedas, pero si mañana quieres decir «me voy», el mercado te dé fácilmente otro trabajo”, anotó.

Sumado a lo anterior, explicó que, por ejemplo, el sector de alimentos requiere de personal durante fines de semana o en las noches, lo cual podría permitir que jóvenes estudien en la mañana y luego prestar un empleo por horas.

El experto cerró diciendo que trabajar y cotizar por horas en Colombia no implicará precarización laboral, sino darles oportunidades y libertad a las personas.

“A la gente se le debe dar libertad. Si yo quiero trabajar por días, trabajo por días. Si quiero trabajar completo, trabajo completo. Si yo quiero trabajar en dos en dos empresas, lo hago”, dijo.

Esta idea fue respaldada por Jerome Sanabria, quien hace parte del empalme nacional del gobierno de Abelardo de la Espriella y con quien también conversó este medio. Según dijo, abrir esta puerta también tendrá beneficios en materia de cotización a pensión, ya que les da flexibilidad sobre todo a los jóvenes cuando ingresen al mercado laboral.

“Con esto tendrá un contrato laboral, es decir, entro al mundo formal, puedo cotizar a salud, puedo cotizar a pensión, que tanto nos preocupa eso. Estoy en el sistema, pero además recibo mi salario. O sea, hago parte ya de los formales”, anotó.

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