El informe se produjo luego de cinco intervenciones administrativas y marca un paso clave dentro del proceso de vigilancia que adelantan las autoridades. La información financiera servirá como base para que los organismos de control evalúen la sostenibilidad de la EPS.

La radicación de la información se hizo en cumplimiento de una orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que exigió a la entidad elaborar, certificar y presentar la información financiera pendiente de las vigencias 2023 y 2024.

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Además de la Supersalud, los documentos también fueron entregados a la Contraloría General de la República y al Ministerio de Salud, como parte del proceso de intervención que busca poner al día la información contable de la EPS.

¿Qué revelan los estados financieros de Nueva EPS?

Los reportes muestran un panorama financiero crítico. La entidad registró pérdidas acumuladas por 6,1 billones de pesos entre 2023 y 2024, además de pasivos que superan los 22 billones de pesos y un patrimonio negativo de 10,6 billones, lo que refleja que el valor de sus obligaciones excede el de sus activos.

Los estados financieros también evidencian que la EPS mantiene un importante volumen de facturas pendientes de auditoría y revisión, por lo que el monto definitivo de las cuentas por pagar aún podría modificarse una vez concluya ese proceso.

¿Qué sigue para la entidad luego de la entrega de los informes?

Con la documentación ya radicada, la Superintendencia Nacional de Salud iniciará la revisión técnica de los estados financieros para verificar su consistencia y establecer el alcance de la crisis financiera que enfrenta la entidad. Ese análisis también servirá para definir las decisiones que se adoptarán durante la intervención.

El agente interventor de la Nueva EPS, Jorge Iván Ospina, anunció que el objetivo ahora es poner al día la totalidad de la información contable de la entidad. Según explicó, en un plazo cercano a 15 días se espera presentar los estados financieros correspondientes a 2025 y, antes de finalizar julio, los del primer semestre de 2026, con lo que la EPS quedaría al día en la entrega de sus reportes financieros.

La actualización de esta información permitirá a las autoridades contar con un panorama más completo sobre la situación de la EPS y facilitará el seguimiento a las medidas adoptadas para garantizar la atención de millones de afiliados en el país.