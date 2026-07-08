Mientras se define si continuará o no el empalme entre el gobierno saliente y entrante en Colombia, el equipo de Abelardo de la Espriella da pasos en otros frentes y pretende buscar inversión y oportunidades de cara a los cuatro años que vienen para el país.

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Así lo deja ver el anuncio más reciente del vicepresidente electo, que a través de sus redes sociales publicó imágenes y reacciones de un encuentro que sostuvo con representantes diplomáticos de la Unión Europea, que recibieron con beneplácito la llegada de este nuevo gobierno a Colombia. Dicen que habrá oportunidades e inversión.

“Para reivindicar por instrucciones del presidente electo Abelardo de la Espriella, el compromiso de relacionamiento que ha tenido, tiene y tendrá Colombia con la Unión Europea, las posibilidades de construir colectivamente en materia de cooperación también en materia de comercio internacional”, afirmó José Manuel Restrepo.

Según ambas partes, en materia de financiamiento, el nuevo gobierno de Colombia abrirá más posibilidades de inversión, basada en valores comunes y en el deseo de trabajar.

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“Hoy Colombia tiene grandes posibilidades con la Unión Europea y construiremos siempre en ese escenario multilateral, sobre esas oportunidades”, agregó el vicepresidente electo.

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Este es el video que publicó Restrepo este miércoles:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de José Manuel Restrepo Abondano (@jmrestrepoa)

¿Qué oportunidades tiene Colombia con la Unión Europea?

La Unión Europea busca diversificar sus cadenas de suministro y encontrar socios comerciales que compartan sus estándares ambientales y de sostenibilidad. Colombia, por su posición geográfica privilegiada, su biodiversidad y su matriz energética en transformación, se ubica en un lugar preferencial del radar europeo.

Para lograr esa inversión, el país debe dejar de venderse solo como un proveedor de materias primas y posicionarse como un centro de soluciones sostenibles y tecnológicas.

Sectores de mayor oportunidad de negocio entre Colombia y la Unión Europea

Energías Renovables e Hidrógeno Verde

La UE tiene la meta vinculante de ser climáticamente neutra para 2050. Esto requiere una cantidad masiva de energía limpia e hidrógeno verde que el continente no puede producir en su totalidad.

La oportunidad: Regiones como La Guajira y el Caribe colombiano poseen capacidades excepcionales de radiación solar y velocidad de vientos. Europa busca financiar proyectos de generación eólica y solar, además de infraestructura para la producción y exportación de hidrógeno verde y sus derivados (como el amoníaco verde).

Bioeconomía y Agroindustria Sostenible

El consumidor europeo exige trazabilidad. Con la entrada en vigor de normativas estrictas de la UE contra la deforestación, Colombia tiene una oportunidad de oro si juega bajo esas reglas.

La oportunidad: Inversión en tecnología agrícola (AgTech) para productos de valor agregado como el café especial, el cacao fino de aroma, aceites esenciales, frutas exóticas e ingredientes naturales para la industria cosmética y farmacéutica europea, garantizando cadenas de suministro 100% libres de deforestación.

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Infraestructura Sostenible y Movilidad Eléctrica

A través del fondo Global Gateway, la Unión Europea está cofinanciando megaobras en América Latina que promuevan la transición ecológica.

La oportunidad: Financiamiento e inversión en líneas de metro, trenes de cercanías, navegación fluvial (como la recuperación del Río Magdalena) y plantas de tratamiento de aguas residuales. Las firmas europeas buscan esquemas de Asociación Público-Privada (APP) robustas para ejecutar estos proyectos.

Servicios Tecnológicos y ‘Nearshoring’ de Software

Europa sufre una escasez crónica de talento digital y busca mitigar los riesgos geopolíticos de depender de Asia.

La oportunidad: Colombia puede consolidarse como un centro de nearshoring de servicios para Europa en desarrollo de software, ciberseguridad, inteligencia artificial y servicios compartidos (BPO) de alto valor, aprovechando la ventaja del talento joven y la creciente conectividad.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.