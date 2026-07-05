Por: VALORA ANALITIK

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La propuesta del presidente electo, Abelardo de la Espriella, de aumentar el subsidio de Colombia Mayor de los actuales $230.000 a $400.000 mensuales abrió el debate sobre el costo fiscal que tendría la medida y sobre cómo podría financiarse sin comprometer otros programas sociales o la reducción del tamaño del Estado planteada por el nuevo gobierno.

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El tema tomó fuerza luego de que José Manuel Restrepo, vicepresidente electo, asegurara que una de las prioridades de la nueva administración será fortalecer el apoyo económico para los adultos mayores más vulnerables. “Han usado las mentiras. Nosotros vamos a incrementar a 400.000 pesos el de adultos mayores; también el de las madres cuidadoras y cabezas de familia. Vamos a profesionalizar ese rol”, afirmó.

Sin embargo, el incremento tendría un impacto considerable sobre las finanzas públicas. De acuerdo con el director del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), Mauricio Rodríguez Amaya, elevar únicamente el subsidio de Colombia Mayor hasta los 400.000 pesos representaría un gasto adicional cercano a 3 billones de pesos.

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El Gobierno asegura recursos para los subsidios de 2026

Rodríguez Amaya señaló que, pese a las especulaciones sobre el futuro de los programas sociales, los recursos para mantener las transferencias durante lo que resta de 2026 ya están garantizados.

gobierno de la espriella

“Empezará el empalme el 16 de julio. Ya se realizaron reuniones entre los dos jefes de empalme y posteriormente habrá un empalme sectorial de inclusión social, donde presentaremos cifras y resultados. Se ha dicho que todo está mal cuando todavía no se han presentado las cifras oficiales; lo demás es especulación”, manifestó.

El funcionario agregó que será el próximo Gobierno el que defina si mantiene o modifica el diseño de los subsidios existentes.

“Corresponde al Gobierno entrante definir su estrategia. Pero con las características actuales están asegurados los recursos para las transferencias monetarias de 2026”, sostuvo.

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Incluso explicó que el valor actual del subsidio para los adultos mayores podría actualizarse por indexación hasta cerca de 242.000 pesos, aunque cualquier incremento superior dependerá de las decisiones de política pública que adopte la nueva administración.

“El subsidio actual de 230.000 pesos podría actualizarse aproximadamente a 242.000 pesos. En todo caso, el Conpes garantiza los recursos para mantener las transferencias monetarias durante 2026 con las condiciones vigentes; a partir de ahí corresponderá al Gobierno entrante definir la estrategia que quiera implementar”, explicó Mauricio Rodríguez Amaya, director de Prosperidad Social.

Actualmente, Colombia Mayor es el programa de transferencias más grande administrado por Prosperidad Social.

De acuerdo con las cifras oficiales, cerca de tres millones de adultos mayores reciben este apoyo económico, cuyo monto general asciende hoy a 230.000 pesos mensuales.

¿Cuánto valdrá aumentar el subsidio de Colombia Mayor?

Aunque la propuesta de incrementar el subsidio a 400.000 pesos fue anunciada por el equipo del presidente electo, su implementación dependerá de la disponibilidad presupuestal y de las prioridades fiscales que adopte la nueva administración una vez asuma el poder.

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El propio director de Prosperidad Social advirtió que una decisión de ese tamaño implicaría destinar alrededor de 3 billones de pesos adicionales únicamente para Colombia Mayor, por lo que el Gobierno entrante tendrá que definir de dónde provendrán esos recursos.

“Ya será el próximo Gobierno el que decida. Se ha planteado aumentar el bono de Colombia Mayor a 400.000 pesos, pero eso implicaría destinar cerca de 3 billones de pesos adicionales solamente para ese programa. Ya veremos qué hace: si reduce el tamaño del Estado en un 40 % o incrementa las transferencias en esos 3 billones de pesos, porque hacer las dos cosas al mismo tiempo no será posible”, concluyó.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.