El presidente electo, Abelardo de la Espriella, sostuvo una reunión con una delegación oficial de Estados Unidos en Barranquilla, en un encuentro que estuvo centrado en asuntos clave para la relación entre ambos países.

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En la cita participaron altos funcionarios del Departamento de Estado, representantes del Pentágono y miembros de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, quienes conversaron con el mandatario electo sobre temas estratégicos de cooperación bilateral.

Entre los asuntos abordados estuvieron la seguridad nacional, la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, además del fortalecimiento de los lazos comerciales entre Colombia y Estados Unidos.

El encuentro se produce a pocas semanas del inicio del nuevo Gobierno y ya ha dejado ver que las alianzas internacionales son prioridad. Así lo ha dejado saber con el reciente anuncio del vínculo con Guyana, el restablecimiento de relaciones con Israel, así como también los constantes acercamientos con Estados Unidos que el presidente electo ha establecido como prioridad de su gestión.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.