Una publicación del caricaturista ‘Matador’ en redes sociales provocó una fuerte controversia luego de que compartiera una imagen editada de Elsa Noguera durante un evento de empalme gubernamental.

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En el montaje, el rostro de la exgobernadora del Atlántico fue reemplazado por una figura caricaturesca alienigena, acompañado del mensaje: “La gente no respeta el empalme…”, seguido de expresiones de risa.

La imagen desató una ola de críticas de usuarios y figuras públicas, quienes cuestionaron que la publicación se centrara en el aspecto físico de una mujer.

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Vicky Dávila, Darcy Quinn y Catalina Botero reaccionaron

Una de las primeras en pronunciarse fue la periodista Vicky Dávila, quien rechazó el contenido del montaje.

“Qué asco su burla a las mujeres… misógino, machista y mal ser humano. Dios le perdone”.

También reaccionó la periodista Darcy Quinn, quien escribió:

“Siempre metiéndose con las mujeres… cobarde poca cosa”.

Por su parte, la jurista Catalina Botero hizo un llamado a rechazar este tipo de publicaciones sin importar las diferencias políticas.

“Esto debe merecer el rechazo de todo el mundo, sin importar la orilla política. Así no es”.

Qué asco su burla a las mujeres… misógino, machista y mal ser humano. Dios le perdone. — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) July 4, 2026

La publicación de ‘Matador’: un nuevo debate en redes

Además de las críticas por el contenido de la imagen, varios usuarios recordaron denuncias previas que han involucrado a ‘Matador’, mientras otros calificaron la publicación como un acto de misoginia por dirigirse contra una mujer política mediante una burla sobre su apariencia.

La imagen continuó provocando reacciones en redes sociales, donde el debate se concentró en los límites de la sátira política y el respeto hacia las mujeres en la conversación pública.

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