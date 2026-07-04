El presidente electo Abelardo De la Espriella sorprendió al anunciar una alianza estratégica con Guyana enfocada en energía, gas y seguridad, en un movimiento que busca darle un nuevo impulso al sector energético colombiano en los próximos años.

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El acuerdo fue planteado luego de un acercamiento con el presidente de Guyana, Mohamed Irfaan Ali, país que en los últimos años se ha posicionado como uno de los mayores productores de petróleo en la región y que ahora podría aportar experiencia técnica e inversión al desarrollo colombiano.

La propuesta del nuevo Gobierno incluye cooperación para reactivar proyectos de exploración y producción energética en Colombia, uno de los ejes centrales del plan económico anunciado por De la Espriella en medio del inicio de su mandato.

Además, la alianza no se limitaría al sector energético, sino que también contempla el intercambio de información y estrategias en materia de seguridad, con el objetivo de fortalecer la relación bilateral y enfrentar desafíos comunes en la región.

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El anuncio llega en un momento clave, a pocas semanas del inicio del nuevo Gobierno, y en medio del debate nacional sobre el futuro de la política energética del país, especialmente en temas de exploración y autosuficiencia.

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