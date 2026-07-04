La creación de la notaría 82 del círculo de Bogotá en pleno San Victorino despertó dudas sobre cómo se estructuró su aprobación y quién habría impulsado su apertura. El despacho fue creado a comienzos de junio en una de las zonas comerciales más concurridas del centro de la capital.

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De acuerdo con El Tiempo, en medio de la investigación han surgido versiones sobre una posible influencia política en el proceso, que salpica a la congresista del Pacto Histórico María Fernanda Carrascal. Aunque desde la Superintendencia de Notariado se asegura que el trámite siguió los procedimientos técnicos, persisten cuestionamientos sobre su origen.

María Fernanda Carrascal responde a señalamientos por creación de notaría en Bogotá

Según el diario, la congresista negó haber tenido un rol determinante en la creación de la notaría y afirmó que la solicitud nació de comerciantes del sector que desde años atrás pedían atención institucional. Carrascal aseguró que su papel se limitó a acompañar reuniones de gestión solicitadas por la comunidad.

En diálogo con El Tiempo, la congresista sostuvo: “Yo no me inventé una notaría”, y explicó que el proceso respondió a estudios técnicos adelantados por las autoridades competentes. También insistió en que la apertura responde a una necesidad del sector comercial de San Victorino.

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“Yo no salí a decir qué rico que se cree una notaría en San Victorino. Fue porque los comerciantes dijeron: ‘teníamos una notaría creada y se la llevaron para otra parte’. Qué debíamos hacer nosotros ignorar a la gentes? ¿El problema es que la hagamos nosotros?”, dijo la congresista al medio citado.

Por su parte, funcionarios de la Superintendencia han pedido revisar el proceso completo de adjudicación del despacho, así como las posibles designaciones futuras, en medio de otras polémicas por nombramientos en notarías del país que han despertado atención política.

Finalmente, el caso también ha llevado a solicitudes de verificación sobre el rol de funcionarios y exasesores vinculados al proceso, mientras el sector justicia sigue de cerca la transparencia en la creación de nuevas notarías en el país.

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