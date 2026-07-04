El miedo se impuso en varios sectores de Barranquilla este sábado. Comerciantes de los barrios Universal, Limón, Tayrona y Las Palmas decidieron mantener cerrados sus establecimientos luego de la circulación de un panfleto intimidatorio que les advertía no abrir sus negocios durante la jornada, según Emisora Atlántico.

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La situación también provocó preocupación entre comerciantes, mototaxistas y propietarios de establecimientos en Soledad y el sur de Barranquilla, donde el documento anónimo comenzó a difundirse en las últimas horas.

El temor llevó al cierre de numerosos negocios

Aunque las autoridades habían manifestado que las actividades comerciales podían desarrollarse con normalidad, muchos propietarios optaron por no abrir sus locales ante el temor de posibles represalias.

El cierre de establecimientos se convirtió en una medida preventiva adoptada por comerciantes de diferentes sectores, mientras aumentaba la incertidumbre por el contenido del panfleto.

Cientos de establecimientos comerciales cerrados ante la circulación de panfletos amenazantes en #Soledad y #Barranquilla pic.twitter.com/fdoTZ1CTqC — Luchovoltio (@luchovoltios) July 4, 2026

Gobernador aseguró que hay un despliegue de seguridad

Frente a la situación, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, afirmó que se mantienen operativos conjuntos con la Policía Metropolitana de Barranquilla y el Ejército para atender la situación.

“Frente a las amenazas anónimas a comerciantes en Soledad, Malambo y Barranquilla, quiero informarles que, junto a la Policía de Barranquilla y el Ejército, mantenemos un despliegue permanente para garantizar la seguridad de los atlanticenses. El miedo no alterará la convivencia y seguridad del departamento”, manifestó el mandatario.

Frente a las amenazas anónimas a comerciantes en Soledad, Malambo y Barranquilla, quiero informarles que, junto a la @PoliciaBquilla y @COL_EJERCITO, mantenemos un despliegue permanente para garantizar la seguridad de los atlanticenses. El miedo no alterará la convivencia y… pic.twitter.com/KIPcES0lb0 — Eduardo Verano de la Rosa (@veranodelarosa) July 4, 2026

Las autoridades mantienen el llamado a la calma mientras continúa la preocupación entre los comerciantes por la circulación de los panfletos intimidatorios.

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