Por: Noticiero 90 minutos

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El Centro Cibernético Policial encendió las alarmas frente a una preocupante modalidad de fraude y suplantación que, según las autoridades, se intensificó tras el terremoto del 10 de agosto en Colombia. De acuerdo con la información revelada por este organismo, delincuentes estarían aprovechando la emergencia para solicitar donaciones a nombre de entidades, organismos o figuras públicas, valiéndose de la urgencia de la situación para engañar a los ciudadanos y obtener dinero, bienes o servicios bajo pretextos falsos.

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El llamado de atención es claro: los estafadores usan múltiples canales, incluidas redes sociales, correos electrónicos y mensajes de texto, para contactar a víctimas potenciales. Ante esto, la Policía recomendó a la ciudadanía no hacer aportes sin corroborar de manera estricta el origen de la información y la legitimidad de la campaña. Para tal verificación, el Centro Cibernético Policial aconsejó visitar directamente los sitios web oficiales de las entidades supuestamente encargadas o acudir a sus sedes físicas, en vez de confiar únicamente en mensajes o enlaces desconocidos. Destacó algunas organizaciones como la Cruz Roja Internacional, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el programa ‘Colombia, Un solo corazón’ de la primera dama de la Nación, como referencias para donaciones confiables.

La alerta cobra especial relevancia frente a la magnitud de la tragedia: de acuerdo con datos citados por las autoridades, el terremoto ha afectado a 15 departamentos, 472 municipios, 123.789 familias y 292.043 personas, por lo que la solidaridad ciudadana suele ser aprovechada por delincuentes.

La preocupación de la Policía también se dirigió hacia la suplantación de altos funcionarios. Utilizando la aplicación WhatsApp, criminales lograron suplantar al director de Sanidad de la Policía Nacional para contactar a autoridades territoriales y ofrecer supuestos bienes y servicios del Sistema de Salud de la institución, buscando así comprometer recursos públicos mediante fraude y estafa.

Frente a cualquier sospecha de fraude o suplantación, el Centro Cibernético Policial habilitó canales de reporte para la ciudadanía, como el CAI Virtual, además del número de WhatsApp 323 273 3411. Finalmente, las autoridades reiteraron la importancia de verificar quién solicita la ayuda, asegurarse de que los canales y cuentas sean oficiales y no aportar recursos sin confirmar la autenticidad de la campaña, como consignó la Policía Nacional en sus redes sociales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo identificar una campaña oficial de donaciones tras una emergencia?

Para distinguir una campaña legítima de ayuda, el Centro Cibernético Policial recomienda siempre ingresar a los sitios web oficiales de entidades reconocidas o acudir directamente a sus sedes físicas. También sugiere desconfiar de cualquier mensaje recibido por canales no oficiales, como redes sociales o mensajes directos, y contrastar la información antes de realizar cualquier aporte.

¿Qué pasos seguir para reportar una estafa por suplantación en Colombia?

En caso de sospechar un fraude o suplantación, usted puede reportar el hecho al Centro Cibernético Policial a través del CAI Virtual o comunicarse por WhatsApp al 323 273 3411. Así, las autoridades podrán investigar el caso y tomar las acciones correspondientes para prevenir nuevas víctimas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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