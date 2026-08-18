Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

La captura de alias “Claudia”, conocida también como “La India”, marca un relevante golpe para la estructura financiera de las disidencias de las Farc, específicamente el Bloque Amazonas Manuel Marulanda Vélez. Según informó la Policía Nacional, el operativo se adelantó en Santander de Quilichao, Cauca, y logró detener a quien es señalada como la principal administradora de los recursos ilícitos que sostenían a esta organización armada ilegal. Alias “Claudia” era considerada una figura de absoluta confianza para alias “Iván Mordisco” y alias “Alonso 45”, ambos líderes clave dentro del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias.

Sigue a PULZO en Discover

La investigación judicial, de acuerdo con datos de la Policía, señala que la mujer era responsable de un capital que oscilaba entre 12.000 y 15.000 millones de pesos colombianos (COP). Estos recursos tenían como propósito financiar los costos logísticos y el abastecimiento de armas en varias regiones: Amazonas, Caquetá, Putumayo y Cauca, todas áreas de influencia de la organización ilegal. Además, la Fiscalía General de la Nación requiere a alias “Claudia” para responder por los delitos de concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, todos ellos relacionados con la administración de fondos supuestamente provenientes del narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión en zonas fronterizas con Brasil.

Uno de los elementos más relevantes revelados en la investigación es el rol de alias “Claudia” en la administración de una pista clandestina localizada en Mirití Paraná, Amazonas. Esta pista servía tanto para el envío de drogas a Brasil como para abastecer aeronaves utilizadas en actividades de narcotráfico, lo que sitúa a la capturada en el eje de una red transnacional delictiva. De igual modo, la Policía identificó su función en el recaudo de ganancias derivadas de la minería ilegal, actividad que ha tenido impactos nocivos sobre fuentes hídricas y el entorno natural de las comunidades indígenas amazónicas.

Asimismo, alias “Claudia” poseía un hotel en Puerto Santander y administraba varios inmuebles empleados como refugio para jefes de la estructura y menores reclutados forzosamente desde Cauca, Valle y Nariño, bajo las órdenes de alias “Iván Mordisco”. Todo esto apunta a su papel central no solo en las finanzas, sino también en la logística de la organización.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál era el papel de alias “Claudia” en las finanzas de las disidencias de las Farc?

Alias “Claudia” tenía la función de jefa de la red financiera del Bloque Amazonas Manuel Marulanda Vélez, encargándose del manejo de recursos que oscilaban entre 12.000 y 15.000 millones de pesos, utilizados para mantener la logística, comprar armamento y asegurar la operatividad de la organización en varios departamentos, según la Policía Nacional.

¿Cómo afectaba la minería ilegal gestionada por alias “Claudia” a las comunidades indígenas de la Amazonía?

De acuerdo con la información de la Policía, los recursos que administraba alias “Claudia” provenían, entre otras fuentes, de la minería ilegal en la frontera con Brasil, una actividad señalada por las autoridades como responsable de impactos serios sobre las fuentes de agua y los ecosistemas amazónicos pertenecientes a las comunidades indígenas de la zona.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.